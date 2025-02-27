'Кілька' или 'декілька': как говорить правильно и в чем разница

В украинском языке многие вопросы возникают с употреблением слов "кілька" і "декілька". Кто-то считает, что это синонимы, а другие подчеркивают, что нет. Оба слова используются для обозначения небольшого количества чего-либо, но между ними есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Например, есть версия, что "кілька" следует использовать, когда речь идет об определенном количестве от трех до десяти, а если больше – это уже "декілька".

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Языковед Ольга Багний объяснила, как говорить правильно и в чем разница между этими лексемами. Оказывается, все просто.

На самом деле слова "кілька" і "декілька" – это синонимы. То есть, оба варианта правильны. Они могут использоваться в разных контекстах без какой-либо стилистической или грамматической разницы.

Оба слова означают "небольшое количество", "некоторое число".

"Кілька" произносить быстрее и удобнее, а еще оно входит в такие образования как "кільканадцять" или "кількаденний".

Примеры употребления:

У мене є кілька друзів, з якими я люблю проводити час.

На полиці стояло декілька книг, однак серед них не було рукопису Винниченка.

Я тобі вже кільканадцять разів сказала, не чіпати пампухи – то на свято!

Попереду туристів чекала кількаденна подорож Карпатами.

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