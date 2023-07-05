Как будет быстро распространяться радиация после взрыва на ЗАЭС: расчеты на примере ЧАЭС

Ситуация с Запорожской АЭС в последние дни стала особенно напряженной. 4 июля пропагандистские СМИ начали распространять фейки, будто Украина собирается атаковать станцию в оккупированном Энергодаре. По классическому российскому сценарию, оккупанты заранее обвиняют Украину в военных преступлениях, которые сами же намерены совершить.

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Впадать в панические настроения не стоит, лучшее, что мы можем сделать – сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и следовать их рекомендациям. OBOZREVATEL разбирался, как быстро может распространиться радиация и почему прогнозы по сценариям развития событий могут иметь мало общего с реальностью.

Факторы, от которых зависит уровень распространения радиации

После взрыва на атомной электростанции распространение радиации будет зависеть от многих факторов:

уровня взрыва;

размера взрывной волны;

типа взрывчатки, которой россияне могут взорвать станцию;

погодных условий;

направления ветра и т.п.

Искусственный интеллект на портале Quora отметил, что радиоактивные осадки в случае взрыва распространялись бы достаточно быстро, причем большая часть радиоактивного материала падала бы на землю в течение первых нескольких часов.

Некоторые радиоактивные частицы, вероятно, будут оставаться в воздухе еще несколько дней или даже недель, в зависимости от направления и скорости ветра. Кроме того, прилегающая к эпицентру взрыва территория будет непригодной для проживания.

Особенно пострадают территории в радиусе 30 км от ЗАЭС.

Скорость распространения радиации

Эксперты уверяют: "Чернобыльский" сценарий в случае взрыва на ЗАЭС не будет. Причина, прежде всего, в разных типах реакторов.

Радиация от Чернобыля распространялась невероятно быстро. Реактор на ЧАЭС взорвался около часа ночи 26 апреля 1986 года. Уже на рассвете 28 апреля завод в Форсмарке, Швеция, обнаружил повышенный уровень радиации в воздухе. Ученые подсчитали, что радиоактивные частицы двигались в атмосфере со скоростью около 25 километров в час.

Если для примера взять именно этот показатель, то до Киева воздушные массы из Энергодара дойдут примерно за 22 часа, до Львова – за 37 часов, до Житомира – за 31 час, до Днепра – за 8 часов. Все будет зависеть от погодных условий, силы и направления ветра.

Опять же прогнозирование нельзя воспринимать как единственно возможный или наиболее вероятный вариант развития событий. Эксперты говорят, что воздушные массы в радиусе 50-100 км от ЗАЭС осядут. Это произойдет еще быстрее, если будет влажная погода и пройдут дожди. В любом случае, у жителей населенных пунктов, находящихся вне прямой зоны поражения, будет некоторое время, чтобы подготовиться.

Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк отметил, что разница между Чернобылем-1986 и сегодняшней ситуацией на ЗАЭС велика: на последней сейчас работает только один из шести реакторов.

По словам ученого, если оккупанты отважатся на подрыв ЗАЭС, в первую очередь пострадают два города – Никополь и Энергодар. Распространение радиации будет зависеть от природных условий: от осадков в направлении ветра.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подчеркнул, что самое важное – выдержать первые два часа в замкнутом помещении. Однако он также уверен, что такого уровня радиации, который был при Чернобыльской катастрофе, на ЗАЭС не будет.

Последние прогнозы экспертов говорят о том, что Киев не находится в зоне поражения. То есть, если россияне спровоцируют катастрофу на ЗАЭС, киевляне, вероятно, не ощутят прямых последствий. По крайней мере, так уверяет глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Однако он подчеркнул, что рекомендации, которые дают в конкретный период времени, привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу. Все может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали советы, что делать в случае радиационной аварии.

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