Что делать при теракте на ЗАЭС: алгоритм действий от Минздрава и Комаровского

В своем видеообращении 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ может готовить теракт на Запорожской АЭС. У разведки есть данные, что оккупанты рассматривают такой сценарий и готовятся к совершению очередного преступления, последствия которого будут катастрофическими.

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Все ядерно-стратегические объекты были построены так, чтобы выдержать значительные повреждения. Естественно, панику раньше времени сеять не стоит – все-таки есть надежда на наличие хоть капли здравого смысла у россиян. Однако одно из основных правил на войне гласит: подготовлен – значит защищен. В Минздраве опубликовали советы, что делать при радиационной аварии.

Правило укрытия

Радиация оседает на наружной поверхности зданий, поэтому лучшее, что можно сделать, – находиться в укрытии. Держитесь подальше от стен и крыши. Не разрешайте животным гулять на улице. Если есть возможность, выберите комнату без окон и наружной двери (например, ванную). Закройте все двери и окна. Имеющиеся отверстия заклейте скотчем или заткните смоченной в воде тканью.

Правило официальных источников информации

Дождитесь официальных сообщений от ГСЧС, полиции, местных властей. Не сейте панику, не верьте всему, что пишут обычные пользователи в соцсетях. Следите за официальными каналами, включите телевизор или радио.

Правило обеззараживания

Верхний слой одежды нужно немедленно снять. Делать это нужно очень осторожно – есть риск распространения радиоактивной пыли. Поместите одежду в герметичный пакет или контейнер, держите его подальше от детей и домашних животных.

Правило чистоты

По возможности примите душ (не ванну), помойте голову. А вот с кондиционерами и масками для волос аккуратно – они могут только закрепить радиацию. Не трите кожу. Избегайте царапин – радиация не должна попасть в открытые раны. Если возможности вымыться нет, протрите кожу тканью, смоченной в воде (лучше с мылом). В крайнем случае воспользуйтесь влажными салфетками.

Правило помощи ближним

Помогите ближним сделать все указанные выше пункты.

Правило безопасности воды и пищевых продуктов

Не пейте водопроводную воду, пока власти официально не сообщат, что это безопасно.

Важно: ни одно кипячение не избавит от радиоактивных веществ.

Подготовьте заранее запас бутилированной воды. Вода в емкостях (например, в бойлере) тоже вряд ли будет содержать радиацию.

Вода может разбавить уровень радиации. Радиация, попадающая в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться до очень низкого уровня, и со временем вода станет безопасной для мытья кожи, волос и одежды.

Употреблять можно пищу, которая хранилась в герметичных емкостях в холодильнике или в морозилке. Перед открытием контейнеров протрите их влажным полотенцем.

Йодид калия

Йодид калия будет блокировать поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Таблетки можно приобрести в аптеке. Они снизят риск развития онкологии и других тяжелых заболеваний.

Важная оговорка: йодид калия не защищает организм от радиации. Его влияние ограничивается защитой щитовидки.

Употреблять йодид калия нужно тогда, когда есть прямое указание от органов власти.

В Минздраве отмечают: не занимайтесь самолечением, употреблять йодид калия для "профилактики" – недопустимо.

Советы доктора Комаровского

Свои советы касаемо радиационной безопасности дал и доктор Евгений Комаровский на YouTube-канале. В частности, он сравнил Чернобыльскую и Запорожскую АЭС и рассказал о возможном уровне радиации в случае катастрофы.

"Реакторы на Запорожской АЭС совсем не такие, как на Чернобыле. Там, в Чернобыле, в качестве замедлителя использовался графит, а здесь используется вода. В этом реакторе уровень радиации в принципе на три порядка ниже, чем в Чернобыле. В Чернобыле горел графит и радиоактивные продукты горения поднимались вверх и разносились ветром. Здесь гореть нечему", – отметил Комаровский.

Он добавил, что "радиоактивный йод имеет период распада до 9 дней, а реакторы не работают уже 9 месяцев. Поэтому йод давно распался и принимать йод необходимости нет".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита в Запорожскую АЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной".

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