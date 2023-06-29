Ляшко рассказал, угрожает ли киевлянам возможный взрыв на Запорожской АЭС. Видео

Взрыв на Запорожской атомной электростанции, если его устроит страна-агрессор РФ, не угрожает Киеву. Согласно существующим прогнозам, столица находится за пределом возможного влияния последствий.

Видео дня

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает телеканал "Мы – Украина". Жителей столицы призвали не паниковать и прислушиваться к рекомендациям властей (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По тем прогнозам, которые есть – Киев вне предела влияния (радиации, если будет совершен террористический акт на ЗАЭС. – Ред.). Давайте делать все возможное, чтобы предотвратить этот теракт. Это ключевая задача. Вторая – не создавать паники и искусственного ажиотажа "Даже если что-то происходит - слушать рекомендации. Поскольку рекомендации, которые даются в тот конкретный период времени - привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в своем видеообращении 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ может готовить теракт на Запорожской АЭС. У разведки есть данные, что оккупанты рассматривают такой сценарий и готовятся к совершению очередного преступления, последствия которого будут катастрофическими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали советы, что делать в случае радиационной аварии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!