К поискам заблудившегося в Карпатах туриста привлекли авиацию. Фото и видео

На Закарпатье продолжили искать в горах одного из двух заблудившихся туристов. К операции привлекли даже авиацию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Что касается первого мужчины, то его нашли 14 февраля в 11:30 в районе горы Магура-Жиде. Состояние здоровья туриста оценили как удовлетворительное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Исчез же он вблизи горы Гимба, что возле села Березники Славского района. Сейчас для поиска и спасения товарища найденного туриста в район чрезвычайного происшествия вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

"Несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и как следствие, теряются. В течение суток, 13 февраля, в Службу спасения Закарпатья трижды поступали сообщения о том, что в горах нуждаются в помощи люди", – напомнили украинцам спасатели.

Вторые поисковые работы, по их данным, происходили в районе той самой горы Гимба Межгорского района, где в субботу заблудились 5 туристов из Киева. К вечеру они были найдены и доставлены в село Пилипец.

"Третья поисковая операция, район проведения которой опять же гора Гимба Межгорского района, продолжается и поныне", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января на Раховщине (Закарпатье) на второй день поисков нашли 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп Иван Мармароский, что в Карпатах.