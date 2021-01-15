У Карпатах другий день поспіль шукають заблукалого туриста. Фото

На Рахівщині другий день поспіль 25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на горі Піп Іван Мармароський, що в Карпатах.

Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook. Пошуки велися в складних погодних умовах (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Періодично з хлопцем підтримували телефонний зв’язок, проте врешті-решт пошуки довелося тимчасово зупинити. Вранці 15 січня роботи відновили.

"У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Крім цього, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина. Пошуки тривають", – говориться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Карпатах врятували туристів, які застрягли на підйомнику, Серед тих, хто потрапив у пастку, були вагітні та діти. Рятувальна операція тривала кілька годин.