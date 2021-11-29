К концу столетия население Украины может уменьшиться вдвое – НАН

Население Украины к 2025 году может составить 42,5 млн человек. А уже к концу этого столетия численность украинцев может сократиться до 22,4 млн человек.

Таким есть прогноз Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины (НАН). О нем рассказал заместитель директора по научной работе учреждения Александр Гладун, передает "Телеграф". К 2050 году, как отметил ученый, количество украинцев будет составлять примерно 35,4 млн человек.

По его словам, институт сейчас вынужден делать несколько демографических прогнозов – для территории, которая подконтрольна власти Украины, а также для всей Украины с учетом временной оккупированного Россией украинского полуострова Крым и Донецкой и Луганской областей. Цифры, которые озвучил эксперт, включают и Крым и ОРДЛО.

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Гладун отметил, что значения могут измениться, поскольку подобные прогнозы делают раз в два-три года.

Ученый признался: делать демографические прогнозы сложно не только для временно оккупированной части нашего государства, но и для той, которая контролируется нашим правительством. Дело в том, что давно в Украине не проводили перепись населения. Последний раз – в 2001 году.

Эксперт подтвердил недавние расчеты Организации Объединенных Наций, которые показали, что темпы сокращения населения Украины являются одними из самых быстрых в мире. По его словам, прогнозы института это подтверждает.

Он также добавил, что для того, чтобы население нашего государства не сокращалось, необходимо улучшать условия жизни, чтобы украинцы не выезжали в другие страны, и чтобы увеличить рождаемость. Кроме того, необходимо увеличить пенсионный возраст, что делают во многих странах мира.

Отметим, что в Государственной службе статистики заявили, что за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысяч человек. По состоянию на 1 сентября 2021 года оно составило более 41,3 млн человек.

Украина не проводила перепись населения с 2001 года. Несмотря на то, что ООН рекомендует проводить перепись каждые десять лет, украинская перепись постоянно откладывалась – из-за экономической ситуации, войны и коронакризиса. Следующая запланирована на 2023 год. Сама перепись будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, поэтому для ее разработки привлекли Минцифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно расчетам ООН, население Украины может снизиться до 35 миллионов уже к 2050 году. Как считают эксперты, количество украинцев сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.