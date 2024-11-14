Израиль предоставил Украине все необходимое для системы раннего оповещения, – Корнийчук

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук во время пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) сообщил, что в рамках помощи Украине израильская сторона предоставила все необходимое для создания системы раннего оповещения воздушной угрозы. Сейчас эта система находится на финальной стадии ее запуска.

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"Фактически часть ее уже используется. Речь идет, в частности, о трехмерных радарах израильского производства. Это не секрет, военные уже их используют", - сказал он.

Относительно взаимодействия двух стран в направлении уничтожения иранских дронов Корнийчук отметил, что президент Владимир Зеленский предложил сотрудничество премьер-министру Беньямину Нетаньяху, поскольку Украина имеет большой опыт противодроновой обороны, которая актуальна и для Израиля.

"Мы видим, что наши две войны очень сильно связаны. У нас общие партнеры, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, страны демократической Европы, и общие враги – Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства прошлого года были задействованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это части одной оси зла на сегодняшний день", - сказал Корнийчук.

По его мнению, иногда выглядит так, что обе войны координируются из одного центра. Поэтому нам нужна стратегическая помощь наших союзников именно для того, чтобы найти решение, позволяющее остановить войну на приемлемых для нас справедливых условиях.

"В одиночку нам это вряд ли удастся", - заявил посол.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

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Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.