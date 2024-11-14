Израиль изучает украинские технологии для уничтожения иранских дронов, –Михаэль Бродский

Израиль, который тоже столкнулся с проблемой иранских ударных дронов, изучает украинский опыт борьбы с этими беспилотниками. Страна заинтересована использовать у себя технологии, разработанные Украиной.

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Об этом во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

"Вся израильская история очень релевантна с точки зрения Украины, и мы можем совместно очень многое сделать для того, чтобы укрепить наши государства и воспользоваться опытом, который уже есть не только в Израиле, но и в Украине. К примеру, опыт в том, что касается борьбы с иранскими дронами. Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом (Украина – ред.) и мы это уже делаем. Потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов", - сказал Бродский.

По его словам, в Украине во время войны появились "определенные технологии", которые Израиль уже изучает.

"Конечно, я не могу сейчас открыть какие-либо детали этого сотрудничества. Но такое сотрудничество существует, и мы будем и дальше сотрудничать, потому что это пойдет на пользу наших государств", - добавил посол.

Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире. США в решении этих вопросов играют решающую роль.

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Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.