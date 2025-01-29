Изменения в состоянии здоровья происходят постоянно: как часто военнообязанные должны проходить ВВК

Военнообязанные украинцы во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию каждый год. В мирное время этот осмотр проводится раз в пять лет.

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Подтвердил это глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко. Кроме того, военнообязанные, которые до 4 мая 2024 были признаны "ограниченно пригодными", должны уложиться в определенное время, явившись на повторную ВВК до 4 февраля 2025-го.

Что такое ВВК

Военно-врачебная комиссия – это комиссия врачей, осуществляющая военно-врачебную экспертизу – медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных; устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой Родины/исполнением обязанностей/прохождением военной службы и определяют потребность в продолжении лечения/реабилитации.

"Согласно требованиям положения о военно-врачебной экспертизе, медицинское освидетельствование военнообязанных с учетной целью проводится один раз в пять лет [в мирное время]. ТЦК и СП должны иметь обновленную информацию о количестве человеческого и технического мобилизационного ресурса на территории своей своей административно-территориальной ответственности, чтобы знать, на какую категорию населения можно рассчитывать в организации призыва на военную службу. целью должны обновляться данные о состоянии здоровья", – объяснил Мирошниченко.

Он отметил: сейчас постановление ВВК для ТЦК и СП о пригодности к военной службе действительно один год.

"Эти данные должны постоянно обновляться, ведь изменения в состоянии здоровья человека также происходят постоянно", – сказал полковник медицинской службы.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украине неоднократно продолжали действие военного положения. В последний раз это произошло 15 января, когда Верховная Рада приняла решение о продлении на 90 суток – до 9 мая 2025-го.

Всего (по состоянию на январь 2025 года) военное положение в нашей стране продолжали 13 раз.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Украине изменили правила направления на военно-врачебную комиссию. Теперь получить такие направления можно в электронном формате.

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