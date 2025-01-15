В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Депутаты Верховной Рады проголосовали за продление действия в Украине военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это произошло уже в четырнадцатый раз с начала полномасштабной войны.

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Президент Владимир Зеленский 14 января внес в парламент два законопроекта – №12404 и №12405 – об утверждении соответствующих указов, в дальнейшем законодательное решение принял Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Голосование же состоялось на сессии 15 января.

Перед этим военное положение продолжали в ноябре прошлого года – до 8 февраля 2025-го. Согласно новому решению, их действие продлено до 9 мая 2025 года.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, законопроект №12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине поддержали 315 парламентариев. Еще 11 народных избранников не голосовали.

Продолжение мобилизации в Украине поддержали 310 народных депутатов. При этом 14 парламентариев не голосовали, а еще один воздержался.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января депутаты ВРУ приняли проект закона о базовой общевойсковой подготовке (БОВП) в Украине. Он также позволяет украинским парням за границей, которым исполняется 18 лет, стать на воинский учет, не приезжая домой, а БОВП для женщин является добровольной, как и взятие на учет.

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