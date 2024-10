'События в Украине повлияли на отношение правообладателей к украинским издателям': издательство #книгола

С началом полномасштабного вторжения книгоиздательское дело столкнулось с рядом проблем. В частности, это взаимодействие с иностранными агентами и авторами, которые тем или иным образом сотрудничают со страной-агрессором. Мы благодарны нашим партнерам, которые с февраля 2022 года осудили вторжение России в Украину и запретили печатать свои книги на территории РФ. Сразу свою поддержку выразила звезда шведской современной литературы Фредерик Бакман, книги которого являются флагманскими в #книголав. Он собирал деньги для украинцев и запретил издавать свои книги в России.

Когда уже в 2024 году россияне гордо заявили, что наконец-то издадут одну из его книг, мы связались с автором и попросили объяснений. Оказалось, что сам Бакман впервые слышит о том, что его книги снова печатают в России.

"Я получил много сообщений о моих книгах, которые издаются в России. Я этого не утверждаю и не желаю. Насколько мне известно, ни один из шведских писателей или издателей пока не работает в России. Мои нынешние и бывшие агенты следят за международными законами и санкциями, а я лично следую инструкциям ПЭН Швеция. Но я не отправлял и не буду отправлять ни одной новой книги ни одному российскому издателю до тех пор, пока война будет продолжаться", – написал автор в своих социальных сетях.

В работе с иностранными авторами мы всегда соблюдаем наши ценности, если это не так – мы просто не берем такие книги. Все наши писатели очень поддерживают Украину. Конечно, война всегда вносит свои коррективы, но книгоиздательство – это все же бизнес, и каждый бизнес пытается получить в первую очередь прибыль, поэтому, к сожалению, не всегда все идут нам навстречу.

"Конечно, мы отстаиваем интересы Украины и говорим с правообладателями о том, чтобы любые упоминания об истории и культуре страны-агрессора были удалены. Большинство наших зарубежных авторов, работающих с #книголав, поддержали санкционную политику своих стран и запретили продажу прав на свои книги для Российской Федерации", – отмечает соучредитель издательства Светлана Павелецкая.

Издательство работает через посредников, поэтому в контексте продажи прав и нюансов сотрудничества говорим в основном об агентствах/иностранных издательствах. Часто их взгляды и взгляды авторов могут отличаться.

"События в Украине повлияли на отношение правообладателей к украинским издателям во всех областях. О нашей стране узнали больше (хотя и при ужасных обстоятельствах), и часто авторы невероятно радуются, что перевод книги выйдет еще и на украинском языке", – рассказывает менеджер по правам Вероника Голубенко.

Бывали случаи, когда представители авторов относились к украинскому издательству с определенной обеспокоенностью и искренне удивлялись, что мы хотим приобрести права на перевод, несмотря на "слишком сложные времена для продажи и распространения книг". Пришлось объяснять, что книжный рынок в Украине приобретает все большие масштабы и мы наблюдаем открытие новых книжных магазинов и издательств почти еженедельно. Поэтому мы готовы работать в условиях войны, однако наша позиция касательно сотрудничества с причастными к россиянам структурами неизменна, несмотря на возможные выгоды для нашего издательства.

"Мы всегда готовы отказаться от сотрудничества, которое принесет хотя бы копейку россиянам. Так, однажды имели диалог с правообладателями, которые отметили, что их субагентством для территории Украины является Van Lear Agency, которое частично принадлежит россиянам и функционирует, в частности, на их рынке. Правообладатели отметили, что хотя многие украинские издательства все еще продолжают сотрудничать с Van Lear, мы имеем право работать с издательством напрямую, которое мы, конечно же, и выбрали", – говорит менеджер по правам Вероника Голубенко.

К сожалению, в иностранных книгах, которые издательство выбирает для перевода в Украине, слишком часто сталкиваемся с упоминаниями о России. Мы хотим, чтобы наши книги были для наших читателей информативными, интересными, а иногда становились поводом для отдыха и перезагрузки, и уверены, что большинство упоминаний о стране-агрессоре вообще не изменят сущности этих изданий. Итак, мы приняли важное решение – коммуницировать с иностранными авторами и правообладателями на этот счет.

Это касается и детских, и взрослых книг. Когда редакция #книголав замечает такие случаи в детских книжках — перерисовываем целые развороты и рассказываем об украинских ученых, изобретениях или наших сказках вместо русских. А во взрослых, хочу заметить, мы не убираем абсолютно все упоминания о России. Особенно в исторической литературе мы не можем делать вид, что этой страны не существует. Но в тех книгах, где это возможно и не влияет на сюжет, охотно меняем по согласованию с авторами.

И мы очень гордимся нашими достижениями в этом направлении, ведь таким образом влияем не только на украинский книжный рынок, но и на международный.

"Все изменения в переводе с оригинального текста должны быть утверждены автором или правообладателем. И почти всегда нам удается донести причину и важность предлагаемых изменений. Часто мы также получаем слова поддержки со стороны авторов, отмечающих, что прекрасно относятся к таким коррекциям", – отмечает менеджер по правам Вероника Голубенко.

Вондра Чан в книге "Сонджу" согласовала замену в тексте "Идиота" и "Братьев Карамазовых" Достоевского.

"Корея была колонизирована, и я понимаю национальные настроения украинцев. Я вспомню, какие иностранные книги были популярны в Корее в то время, и внесу изменения в книгу", – ответила автор на наш запрос.

Поэтому вместо упоминавшегося сначала русского писателя появилась Вирджиния Вульф. В сопроводительном письме агент автора отметила, что понимает нашу боль и что это очень важно – обращать внимание на подобное. Более того – дальнейшие переиздания "Сонджу" в Южной Корее также будут с этой заменой.

В рождественском триллере "12 убийственных дней", который выйдет в #книголав в 2025 году, автор охотно согласилась на замену второстепенной героини Даши Орловой на Еву Орешарову. Поэтому, к счастью, у украинских читателей будет шанс ощутить немного рождественского чуда без россиян.

"К тому же у нас есть некоторые интересные кейсы по взаимодействию с авторами. Правообладатели и агенты часто очень радуются, когда узнают, что книга будет издана в Украине, и вообще, что в Украине сейчас издают книги. Мы иногда соревнуемся с другими издателями на права за издание на украинском языке, потому что некоторые книги действительно достойны внимания каждого", – делится главная редактор издательства Дарья Важинская.

Также идут навстречу, когда касается визуального оформления: для книги Элис Винн "Памяти" (In memoriam) нам вообще подарили обложку, которую мы выбрали для украинского издания.

"Правообладатели в определенной степени стали более лояльны по срокам выплаты причитающихся сумм, а иногда предлагают сделать скидку. Так, например, узнав стоимость прав на оригинальную обложку книги "Трилогия" (The Trilogy) Йона Фоссе, которая выйдет в 2025-м, владельцы назвали свою цену, однако добавили, что, учитывая нынешние трудности с издательской деятельностью в Украине, они готовы снизить эту сумму и с радостью ознакомятся с нашим предложением", – говорит Вероника Голубенко.

Еще приятно видеть отзывы авторов на обложки, которые рисуют наши украинские художники. Мы прислали на утверждение обложку книги "Кравчині Аушвицу" (The Dressmakers of Auschwitz) и получили восторженный отзыв автора книги Люси Адлингтон: "Я думаю, это очень глубокое произведение искусства и очень драматическая обложка. На первый взгляд радостная, она все же о фрагментарности и двуликости, покрытая повторяющимися элементами – мне это нравится. Я потрясена".

Наверное, самым интересным кейсом стало сотрудничество с Корин Мазур, автором книги "Как дети горюют: чего взрослые не замечают и чем могут помочь" (How Children Grieve: What Adults Miss and What They Can Do to Help). Она очень обрадовалась нашему офферу на покупку прав, но в то же время была обеспокоена тем, что некоторые советы в книге могут быть неактуальны в военное время.

"Именно поэтому Корин предложила внести поправки для украинского издания. Через несколько месяцев мы получили новую рукопись с внесенными изменениями и большим фокусом на психологической помощи детям, пострадавшим от военных действий в Украине. Автор побуждала нас отредактировать текст и в случае чего обратиться к ней с нашими предложениями", – делится Дарья Важинская.

После проделанной работы Корин также попросила нас предоставить ресурсы и контакты, которые могли бы помочь в сборе историй украинских семей и осветить в следующей книге или статье опыт детей, переживших тяжелую потерю во время войны в Украине.

Для нас и наших читателей такие моменты всегда воспринимаются очень щемяще и трогательно. Приятно видеть, что каждый автор, с которым мы сотрудничаем, ценит украинских читателей и воспринимает нашу боль и нашу жажду победы как свою собственную.