Из-за пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине пострадали люди - фото

В психоневрологическом интернате в городе Пивденне Харьковской области произошел пожар. Из-за пожара пострадали шесть человек.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отметили спасатели, причину возгорания пока устанавливают.

"Горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания – 2 м². Во время пожара пострадали шесть человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще пятеро – получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение" ", – уточнили в ГСЧС.

Отмечают, что пожар возник в 21:44 в двухэтажном корпусе интерната. В 22:10 ее локализовали и впоследствии полностью ликвидировали.

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