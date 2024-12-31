В Киеве во время движения загорелся троллейбус. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 31 декабря, во время движения загорелся троллейбус, в результате чего возникло сильное задымление. Событие произошло возле станции метро "Ипподром".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ЧП установят правоохранители.

"Сильно дымит троллейбус у станции метро "Ипподром". Наблюдается сильно задымление, не исключено, что есть возгорание. О пострадавших нет информации", – говорится в сообщении.

Как отметили в соцсетях, якобы чрезвычайное происшествие произошло из-за короткого замыкания, вызванного падением контактной проволоки на крышу троллейбуса в результате обрыва контактной сети. Официальной информации пока нет.

Напомним, в Буче Киевской области ночью произошел пожар на автостоянке. В результате чрезвычайного происшествия огнем были повреждены пять машин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева произошел пожар в электрощитовом пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня из здания эвакуировали 10 человек, есть пострадавшая.

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