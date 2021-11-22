Из лагеря беженцев в Сирии эвакуировали троих украинок вместе с 11 детьми. Фото

В понедельник, 22 ноября, из сирийских лагерей вернулись домой три украинских семьи – 3 женщины и 11 детей. В лагере "Родж" еще остаются 7 украинских гражданок и 12 их детей, ожидающих репатриации.

Именно туда перевезли из аль-Холла все украинские семьи в конце октября этого года. Помощь в возвращении украинцев оказывали спецслужбы и должностные лица, в том числе Почетный консул Украины в Эрбили Фархад Шакер, сообщается в Facebook неправительственной организации "Дети: Сирия – Ирак".

Видео дня

Дипломату, выполнившему длительную работу в трудных условиях для возвращения семей, выразили искреннюю благодарность.

Напомним, 19 октября в Киев прибыл эвакуационный рейс из Сирии с семьей, более двух лет находившейся в лагере закрытого типа "Родж". В Украину вернулись крымчанка Иман и четверо ее детей. В Офисе президента тогда сообщили, что планировалось "вытащить" всех оставшихся в лагерях "Аль-Холл" и "Родж" украинских граждан, но лагерь "Аль-Холл" в северной Сирии находится на карантине через COVID-19.

Также восемь украинцев – женщина и семь ее детей – вернулись из Сирии в июне. Они, по меньшей мере, с 2019 года находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на северо-востоке страны. Самолет с эвакуированными встречали заместитель главы Офиса президента Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летняя украинка Инна Добровольская оказалась в лагере для беженцев в Сирии еще в 2018 году. Молодая женщина похоронила в чужой стране маленькую дочь и мужчину.