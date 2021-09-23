Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находятся десятки украинцев. Фото

В четверг, 23 сентября, с международного аэропорта Кабула вылетел самолет почти со 100 гражданами Украины и иностранцами на борту. После длительных переговоров, в том числе и с талибами, украинская сторона смогла организовать новую эвакуацию людей из Афганистана.

Об успешной спецоперации сообщило Главное управление разведки Министерства обороны. На Facebook-странице ГУР опубликовано соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что международные переговоры по возможной эвакуации украинцев и членов их семей велись в течение нескольких дней. Над согласованием всех деталей работали дипломаты из МИД, представители ГУР МО и Офиса президента. Кроме этого, участники из Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

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Утром 23 сентября переговоры завершились успехом и гражданский самолет смог вылететь с территории аэропорта в Кабуле. На его борту находилось около 100 человек.

В ГУР Минобороны уточнили, что в Киев самолет с эвакуированными должен прибыть в течение 24 часов.

"Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались. Спасибо всем, кто присоединился к этому делу, за проявление человечности и достоинства, которого так не хватает в современном мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские спецназовцы тоже в очередной раз показали свой высокий профессионализм и одновременно доказали, что они – надежные партнеры для западных союзников.

В ГУР отметили, что их специалисты и в дальнейшем готовы выполнять опасные задания в любых горячих точках мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вывода из Афганистана военных США аэропорт в Кабуле возобновил работу 10 сентября. Украинский самолет, которым провели нынешнюю эвакуацию, прибыл в столицу захваченной талибами страны еще 20 сентября.