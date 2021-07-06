В ПЦУ пояснили разницу между Ивана Купала и Рождеством Иоанна Крестителя

В среду,7 июля, в Украине отмечают Ивана Купала и Рождество пророка Иоанна Предтечи. В Православной церкви Украины пояснили, что Купала – это отголосок языческих традиций и народный праздник, который в один день с христианским выпал "по прихоти истории".

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Facebook. Отмечается, что пояснение: "Иоанн Креститель крестил водой, так и день называется Ивана Купала", – неправильное.

Пророк Иоанн, рождество которого Православная церковь отмечает 7 июля (24 июня по старому стилю), согласно религиозному учению крестил Христа. Он родился за полгода до рождества Иисуса.

"Рождество Иоанна Крестителя имеет большое значение для каждого христианина и не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам "волшебного цветка" папоротника или прыжкам через костер – привычным атрибутам языческого праздника Ивана Купала", – указали в ПЦУ.

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Впервые "Купало" упоминается в Густинской летописи XVII века. Как предполагают историки, появился он вследствие ошибки летописца, который воспринял способ празднования ("купания", "Купала") за имя божества.

До этого какого-то одного божества, связанного с днем солнцестояния, которое бы так называли, не было.

В ПЦУ пояснили, что язычники поклонялись солнцу – поэтому массовые игрища, обряды "очищения" огнем и водой и т.п. и происходили в день летнего солнцестояния.

"Вследствие введения григорианского календаря празднования перенеслось на начало июля (что на самом деле удивительно, ведь какой смысл языческие игрища привязывать к церковной традиции), совпало с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи и получило вторую частицу своего названия – "Ивана", – заявили в ПЦУ.

Представители религиозной организации добавили, что учения православной традиции прямо не запрещают своим сторонникам народные купальские гуляния, но верующим однозначно запрещено гадание, срамные игрища и даже прыжки через огонь – как отголосок языческого "обряда очищения".

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