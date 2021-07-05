Ивана Купала в Киеве: как отпраздновать и куда пойти

В Украине 7 июля будут отмечать один из древнейших праздников восточных славян – Ивана Купала. В ночь, которая предшествует празднику, принято плести и запускать в воду венки, прыгать через костер, а также искать цветок папоротника.

OBOZREVATEL собрал подборку самых значимых событий, которые пройдут в столице.

В среду, 7 июля, в парке Феофания пройдут мероприятия, посвященные празднику Ивана Купала. С 17:00 для детей будут работать аттракционы и мастер-классы, на которых всех желающих научат плести венки.

Кроме того, организаторы праздника обещают всем посетителям незабываемое огненное шоу.

Как добраться: центральный вход в парк расположен на ул. Академика Лебедева, 32.

Видео дня

Добраться можно маршрутками:

№ 548 – от станций метро "Выставочный центр" и "Ипподром";

№ 444 – от станций метро "Арсенальная", "Печерская", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Демиевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Ипподром".

Ехать следует до конечной автобусной остановки "Метрологическая". Здесь имеется также платная парковка.

В музее под открытым небом "Пирогово" праздновать Ивана Купала будут 6 июня. Мероприятия начнутся в 18:00. Среди прочего, киевляне и гости столицы могут посетить мастер-классы, на которых их научат плести венки и исполнять народные танцы.

Также желающие смогут увидеть реконструкцию обряда установления Купайлицы, и узнать о традициях празднования Купала от коллективов Киевской, Черкасской, Житомирской Черниговской областей.

Кроме того, вечером всех ожидает добывание "живого огня" и зажигание купальского костра.

Как добраться: этнографический комплекс расположен на улице Академика Тронько.

К нему можно доехать на маршрутках № 444, 496, 507, 576. Маршрутки довозят прямо до центрального входа. Также можно воспользоваться услугами троллейбуса № 11, а потом от остановки пройти 15–20 минут.

Парк Киевская Русь

В комплексе "Древний Киев – Парк Киевская Русь" мероприятия, посвященные празднику Ивана Купала, будут проходить 6, 10 и 11 июня.

Среди прочего, гости смогут увидеть конные соревнования, поучаствовать в гаданиях и прыжках через костер, прокатиться на лошадях, заняться поиском мистического цветка папоротника и даже остаться на ночевку.

Как доехать: село Копачев, Обуховский район.

Добраться до комплекса общественным транспортом или собственным автомобилем. Время в пути собственным авто из Киева – около 45 минут. Есть также прямой рейсовый автобус Киев-Степок (от автобусной станции "Выдубичи", платформа №15).