Ивана Купала в Киеве: как отпраздновать и куда пойти

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Желающие могут научиться плести венки и прыгнуть через костер

В Украине 7 июля будут отмечать один из древнейших праздников восточных славян – Ивана Купала. В ночь, которая предшествует празднику, принято плести и запускать в воду венки, прыгать через костер, а также искать цветок папоротника.

OBOZREVATEL собрал подборку самых значимых событий, которые пройдут в столице.

Парк Феофания

В среду, 7 июля, в парке Феофания пройдут мероприятия, посвященные празднику Ивана Купала. С 17:00 для детей будут работать аттракционы и мастер-классы, на которых всех желающих научат плести венки.

Кроме того, организаторы праздника обещают всем посетителям незабываемое огненное шоу.

Как добраться: центральный вход в парк расположен на ул. Академика Лебедева, 32.

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Добраться можно маршрутками:

  • № 548 – от станций метро "Выставочный центр" и "Ипподром";

  • № 444 – от станций метро "Арсенальная", "Печерская", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Демиевская", "Голосеевская", "Выставочный центр", "Ипподром".

Ехать следует до конечной автобусной остановки "Метрологическая". Здесь имеется также платная парковка.

Гостей ожидает огненное шоу.
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово"

В музее под открытым небом "Пирогово" праздновать Ивана Купала будут 6 июня. Мероприятия начнутся в 18:00. Среди прочего, киевляне и гости столицы могут посетить мастер-классы, на которых их научат плести венки и исполнять народные танцы.

Также желающие смогут увидеть реконструкцию обряда установления Купайлицы, и узнать о традициях празднования Купала от коллективов Киевской, Черкасской, Житомирской Черниговской областей.

Кроме того, вечером всех ожидает добывание "живого огня" и зажигание купальского костра.

Как добраться: этнографический комплекс расположен на улице Академика Тронько.

К нему можно доехать на маршрутках № 444, 496, 507, 576. Маршрутки довозят прямо до центрального входа. Также можно воспользоваться услугами троллейбуса № 11, а потом от остановки пройти 15–20 минут.

В музее будут добывать "живой огонь".

Парк Киевская Русь

В комплексе "Древний Киев Парк Киевская Русь" мероприятия, посвященные празднику Ивана Купала, будут проходить 6, 10 и 11 июня.

Среди прочего, гости смогут увидеть конные соревнования, поучаствовать в гаданиях и прыжках через костер, прокатиться на лошадях, заняться поиском мистического цветка папоротника и даже остаться на ночевку.

Как доехать: село Копачев, Обуховский район.

Добраться до комплекса общественным транспортом или собственным автомобилем. Время в пути собственным авто из Киева – около 45 минут. Есть также прямой рейсовый автобус Киев-Степок (от автобусной станции "Выдубичи", платформа №15).

Гостей ждут катания на лошадях и многочисленные мероприятия.
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