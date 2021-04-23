Историки показали одно из последних фото Леси Украинки

В сети опубликовали уникальное фото поэтессы Леси Украинки, которое стало одним из ее последних.

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Речь идет о ее портрете крупным планом.

"Леся Украинка в квартире своей матери в Киеве 11-25 мая 1913 года. В этой квартире двоюродный брат поэтессы Юрий Тесленко-Приходько сделал серию фотографий, которая стала последней в жизни Леси Украинки", – рассказали о его истории авторы сообщения.

Напомним, доктор филологических наук Сергей Михида рассказал, что Леся Украинка имела определенный конфликт с писателем Владимиром Винниченко из-за его готовности писать на русском языке. Она же была принципиальной сторонницей украинизации литературы.

А украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани отметил, что советская пропаганда пыталась эксплуатировать идеи выдающейся поэтессы. Доказательство этого содержится в цитате на ее памятнике, установленном на Байковом кладбище. Показательно, что русскоязычная фраза отчеканена на надгробии еще с 1939 года и не была убрана даже в рамках декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL: