Историки показали одно из последних фото Леси Украинки
В сети опубликовали уникальное фото поэтессы Леси Украинки, которое стало одним из ее последних.
Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Речь идет о ее портрете крупным планом.
"Леся Украинка в квартире своей матери в Киеве 11-25 мая 1913 года. В этой квартире двоюродный брат поэтессы Юрий Тесленко-Приходько сделал серию фотографий, которая стала последней в жизни Леси Украинки", – рассказали о его истории авторы сообщения.
Напомним, доктор филологических наук Сергей Михида рассказал, что Леся Украинка имела определенный конфликт с писателем Владимиром Винниченко из-за его готовности писать на русском языке. Она же была принципиальной сторонницей украинизации литературы.
А украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани отметил, что советская пропаганда пыталась эксплуатировать идеи выдающейся поэтессы. Доказательство этого содержится в цитате на ее памятнике, установленном на Байковом кладбище. Показательно, что русскоязычная фраза отчеканена на надгробии еще с 1939 года и не была убрана даже в рамках декоммунизации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Несмотря на то, что жизнь поэтессы была короткой, одновременно она была яркой.
Последние годы она провела с мужем Климентом Квиткой, впрочем ее самой большой любовью был Сергей Мержинский, который умер.
Напомним, в советские годы КГБ удалось сорвать брак внучки украинского писателя Ивана Франко, Веры Франко, и племянника поэтессы Леси Украинки, Юрия Косача.