Мужчины в трагической судьбе Леси Украинки: из-за кого страдала поэтесса

Ровно 108 лет назад, 1 августа 1913 года, украинская поэтесса Леся Украинка умерла от прогрессирующего туберкулеза костей на курорте Сурами в Грузии. Ей было 42.

Последние годы своей жизни поэтесса провела со своим мужем, Климентом Квиткой. А еще до встречи с ним она пережила смерть самой большой любви своей жизни – Сергея Мержинского. Подробнее о мужчинах в жизни одной из самых известных женщин Украины читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В жизни Ларисы Косач-Квитки (настоящее имя поэтессы) было четверо мужчин. Первой ее любовью был Максим Славинский, второй – Нестор Гамбарашвили, самые большие чувства она испытывала к Сергею Мержинскому, а за шесть лет до смерти поэтессы ее мужем стал Климент Квитка.

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Максим Славинский был другом старшего брата Леси, Михаила. Он, как и она, был поклонником поэзии Генриха Гейне. Однако отношения так и остались дружескими. По слухам, мать писательницы Елена Пчелка недолюбливала Максима. Но вряд ли это стало причиной разрыва, ведь Леся была очень упрямой девушкой.

Когда Лесе было 24, в доме ее семьи снимал комнату парень из Грузии Нестор Гамбарашвили. Поэтессе нравился Нестор и его народ. Она учила его французскому, а он давал ей уроки грузинского.

Однажды из поездки на свою родину Нестор привез Лесе, по ее просьбе, острый кинжал – "эмблему борьбы с ненавистным врагом" (Украины, – ред.).

Впоследствии Нестор разбил сердце Леси, когда в 1907 году она уехала лечиться в Ялту. Он женился на богатой помещице, о чем Леся узнала из письма матери. Отреагировала она иронично: " Попався, жучку, в панську ручку!". Однако тяжело переживала предательство, написала Нестору десятки писем, которые остались без ответа.

"Не дорікати слово я дала, / І в відповідь на тяжку постанову / Ти дав колючу гілочку тернову, / Без жаху я в вінок її вплела. / Рясніше став колючий мій вінок… / Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала / Від тебе зброю, що сріблом сіяла, / Я в серце прийняла безжалісний клинок. / Тепер мені не жаль ні мук, ні крові, / Готова я приймать і рани, і терни / За марні мрії, за святії сни / Пречистого братерства і любові", – в пронзительных строках сказано все об этих отношениях.

Известно, что в 1958 году старший научный сотрудник Управления заповедников при правительстве Грузинской ССР, 87-летний Нестор Гамбарашвили попал на Байковое кладбище, перед могилой бывшей возлюбленной он долго стоял на коленях и плакал.

Сергей Мержинский был самой большой любовью Леси Украинки. Они познакомились в Ялте в 1898 году, где он лечился от туберкулеза легких. Выпускник Киевского университета Святого Владимира, Мержинский был умным и эрудированным человеком: он был общественным деятелем, увлекался театром, работал над переводами.

Леся ездила к Сергею в Минск, помогала с лечением и была рядом, когда он умирал. Однако любовь поэтессы не была взаимной. Мержинский любил другую женщину, а Лесю считал другом. Умирая, он диктовал ей любовные письма и завещал заботиться о его возлюбленной.

Леся тяжело пережила смерть Сергея. Стресс и переутомление привели к тому, что ее собственная болезнь стала прогрессировать. Она еще долго восстанавливала силы в санаториях.

За шесть лет до своей смерти Леся Украинка вышла замуж. Ее мужем стал Климент Квитка, с которым она познакомилась в литературно-артистическом кружке Киевского университета. Он был на 9 лет моложе Леси.

Биографы считают, что между ними не было страсти, но была глубокая дружба, доверие и забота. Квитка был юристом, занимался музыкой и этнографией. Известно, что до последних дней он ревновал Лесю к Мержинскому.

Климент Васильевич пережил жену на 40 лет. После смерти Леси Украинки, в 1917 году, он издал двухтомник "Мелодии с голоса Леси Украинки".

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