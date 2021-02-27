Историк наглядно показал, как пропаганда СССР эксплуатировала Лесю Украинку. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,0 т.
Могила Леси Украинки

Советская пропаганда пыталась эксплуатировать идеи выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки. Доказательство этого содержится в цитате на ее памятнике, установленном на Байковом кладбище.

Показательную фотографию обнародовал на своей странице в Facebook украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани. В частности, на боковой стороне надгробия отчеканена цитата из газеты "Правда" 30-х годов ХХ века – эпохи, когда украинских деятелей искусства и интеллигенцию жестоко уничтожали.

"Леся Украинка, стоя близко к освободительному движению в целом и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", – говорилось в ней.

"С 1939 года памятник на могиле Леси Украинки украшен русскоязычной цитатой из газеты "Правда". И ни Минкульту, ни Союзу писателей это никак не режет глаз", – возмутился Кипиани.

Чтобы решить проблему, он призвал неравнодушных украинцев и ценителей творчества Леси Украинки подписать петицию о ликвидации цитаты из сталинской прессы с могилы легенды нашей литературы.

Памятник Лесе Украинцы

На могиле Леси Украинки отчеканили цитату из газеты "Правда" за 1939 год

В комментариях под публикацией украинцы также возмутились из-за оформления надгробия выдающейся писательницы и предположили, что она никогда бы не согласилась с упомянутыми советскими клише.

"Надпись отвратительная, она бы такого не хотела", "В типично советском стиле по отношению к украинским поэтам, которых уже нельзя было ни купить, ни скрыть", "Сегодня я тоже обратила внимание на эту надпись. Такая неуместная да еще и в 150-летний юбилей", – пишут люди.

Кроме того, они обратили внимание на то, что длительное время на памятнике Леси Украинки отсутствовали бронзовые украшения, которые украли вандалы. Впрочем, к юбилею этот элемент восстановили.

На памятнике Лесе Украинке восстановили бронзовое украшение, но оставили пропагандистскую цитату

Памятник Лесе Украинцы

Памятник Лесе Украинцы

Памятник Лесе Украинцы

Памятник Лесе Украинцы

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор филологических наук, профессор Сергей Михида раскрыл причину конфликта между Лесей Украинкой и еще одним классиком нашей литературы Владимиром Винниченко. По его словам, поэтесса не одобряла готовность коллеги писать на русском языке, потому что была принципиальной сторонницей украинизации искусства.

УкраинаСССРВахтанг КипианиЛеся Украинка