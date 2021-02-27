Историк наглядно показал, как пропаганда СССР эксплуатировала Лесю Украинку. Фото

Советская пропаганда пыталась эксплуатировать идеи выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки. Доказательство этого содержится в цитате на ее памятнике, установленном на Байковом кладбище.

Показательную фотографию обнародовал на своей странице в Facebook украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани. В частности, на боковой стороне надгробия отчеканена цитата из газеты "Правда" 30-х годов ХХ века – эпохи, когда украинских деятелей искусства и интеллигенцию жестоко уничтожали.

"Леся Украинка, стоя близко к освободительному движению в целом и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", – говорилось в ней.

"С 1939 года памятник на могиле Леси Украинки украшен русскоязычной цитатой из газеты "Правда". И ни Минкульту, ни Союзу писателей это никак не режет глаз", – возмутился Кипиани.

Чтобы решить проблему, он призвал неравнодушных украинцев и ценителей творчества Леси Украинки подписать петицию о ликвидации цитаты из сталинской прессы с могилы легенды нашей литературы.

В комментариях под публикацией украинцы также возмутились из-за оформления надгробия выдающейся писательницы и предположили, что она никогда бы не согласилась с упомянутыми советскими клише.

"Надпись отвратительная, она бы такого не хотела", "В типично советском стиле по отношению к украинским поэтам, которых уже нельзя было ни купить, ни скрыть", "Сегодня я тоже обратила внимание на эту надпись. Такая неуместная да еще и в 150-летний юбилей", – пишут люди.

Кроме того, они обратили внимание на то, что длительное время на памятнике Леси Украинки отсутствовали бронзовые украшения, которые украли вандалы. Впрочем, к юбилею этот элемент восстановили.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор филологических наук, профессор Сергей Михида раскрыл причину конфликта между Лесей Украинкой и еще одним классиком нашей литературы Владимиром Винниченко. По его словам, поэтесса не одобряла готовность коллеги писать на русском языке, потому что была принципиальной сторонницей украинизации искусства.