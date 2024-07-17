Истории людей, которые после обстрела пришли на помощь 'Охматдету', появились в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

8 июля 2024 года Россия целенаправленно выпустила ракеты на Охматдет. Новая коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – о гражданах, находившихся неподалеку от места трагедии или специально приехавших на помощь главной детской больнице страны просто потому, что не могли поступить иначе.

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Вы найдете коллекцию на портале Музея.

Это истории из первых уст о единении людей, искренности и щедрости. И о том, что следует смотреть в глаза своему страху, и действовать.

Галина – пенсионерка. После ракетной атаки на Киев она взяла тачку, купила еды и воды и поспешила в Охматдет. Весь день 70-летняя женщина помогала разбирать завалы. Интервью с ней записали, когда она на равных с молодежью переносила тяжелые бутыли с водой.

История Галины по ссылке.

Магазин строительных материалов, где работает Виктор, граничит с "Охматдетом". В момент взрыва работники скрылись в тамбуре. После – предоставили волонтерам спецодежду, кувалды и ломы. Завалы в тот день разгребали несколько сот человек.

История Виктора по ссылке.

Светлана проживает недалеко от больницы. Утром 8 июля она уже выходила из дома, но услышала сирену. Интуиция подсказала женщине, что стоит остаться дома. После страшных взрывов и отбоя тревоги, она сразу пришла помогать: руки не были лишними.

История Светланы по ссылке.

Виктория и ее сын в тот день ждали перевязки в "Охматдете": мальчик недавно перенес операцию. После первого взрыва семья успела перейти в более безопасное место. Это и спасло маленького Ромчика и его маму от обломков.

История семьи по ссылке.

Ежегодно в "Охматдете" лечат более 20 тысяч детей со всей страны. К восстановлению корпусов и восстановлению больницы присоединились многие бизнесы и организации. В частности, уже на третий день после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал заведению два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку историй из первых уст о войне России в Украине. Собрано уже более 110 тысяч историй. Расскажите свою на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.