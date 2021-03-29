Весь мир штормит ковидом, извержениями вулканов, глобалистами, королевскими разборками и только в ОРДЛынской палате № 6 все стабильно спокойно. Наполеоны наполеонят. Джедаи джедаят. "Народная милиция" поборов боярку и подоив народ, выходит в астрал на борьбу с негроидно-поляко-австрийцами НАТО, а ученые историки ОРДЛО…

А вот об этом подробнее. Хотя, на слове "ученые историки республик", я бы уже, ухохотавшись, закрыла статью. И все же, мы народ терпеливый, любознательный, поэтому послушаем.

Кстати, я вообще стала максимально терпеливой ко всему "республиканско-историческому" и "российско-историческому", после виртуального знакомства с Музеем новейшей хронологии, который находится в российском городе Ярославль и ознакомления с "Новейшей историей лнр" и сборником "первой научной конференции историков днр: анализ и перспективы Донбасса".

Музей новейшей хронологии я открыла для себя чисто случайно. В интернете на глаза попалась интересная фотография одного из "великих основателей Российской империи", князя Георгия Даниловича Чингисхана, под которой рыдала от хохота добрая тысяча моих виртуальных друзей.

Удивившись внезапному повороту таких исторических событий, я решила проверить, а не фейк ли это, ну, не могут же русские быть такими кахы-кахы русскими. Нет, не фейк.

В музее обширная экспозиция, рассказывающая, как "русский князь Георгий Данилович Чингисхан, покоривший Америку, Германию (тоже с фашистами воевал), научивший египтян строить из бетона египетские пирамиды и делать пересадку сердца, потом в образе Гагарина полетел в Космос". Так как Гагарин, он же почти Георгий, он же Жора, он же Гора (с). Сам Ярославль мне тоже понравился, как же, как и музей.

Еще бы, город с "добиблейской историей, берущей начало до Старого Завета. Основал Ярославль евангельский Иосиф, муж русской Марии Богородицы, он же бог войны Марс-Арес, он же египетский бог Гор, он же (частично, в какой части, правда, не указано) князь Ярослав Мудрый".

Прекратите хохотать, орать, падать со стула и беспокойно листать Вики. Россия в своем репертуаре.

Увлекшись созданием исторических симулякров, формированием псевдо-исторических фактов, раскройкой истории под себя, РФ, как когда-то СССР, скатал такой ком из мозгов россиян, втюхивая им очередной победизм, героев или мировое величие, что критическая масса жителей РФ, спокойно относится и к россиянке Ивановой Марии Магдалине, и к россиянину, коммунисту и верному ленинцу Александру Невскому, и даже к Ивану Николаевичу Христову-Иисусову, основателю православного российского течения.

Об интересных заворотах в российском мозгу, и о том, как Россия использует кальку СССР по манипуляциям и созданию исторических симулякров, я пишу часто.

На самом деле, это все, что несет "историческая" и "научная" тусовка РФ, смешно, но, не очень смешно. Это пропаганда. Страшная машина пропаганды, которая штампуя пропагандистские фейки, исковеркала историю и вложила в головы советских граждан лучшим в мире советским образованием кучу псевдо-научной чепухи, создала нам и "историю Украины", где наша защита наших национальных интересов, названа нацизмом-фашизмом, наши защитники, названы нашими врагами, а наши враги, наши палачи, в этой самой истории, герои и освободители.

Исторический фронт так же важен, как и фронт настоящий. И мы должны держать оборону исторического фронта, так как от него так же зависит наша победа, как и от физического разгрома Кремля.

СССР провела масштабные, массовые подмены исторических фактов, превратив историю в мыльный пузырь, фейк, состоящий из лжи и пропаганды.

Современная РФ продолжает дело фальсификаторов СССР и продолжает создавать исторические симулякры, корректируя те или иные факты в свою пользу.

Война РФ против Украины — построена на пропаганде и этой самой исторический лжи, берущей истоки из СССР.

Что было взято на вооружение пропагандистами РФ, которые готовили войну против Украины? Банальные "исторические факты", из истории СССР, газет СССР, пропаганды СССР: националисты-зло, бандеровцы – фашисты, украинцы-фашисты.

Это внушалось в СССР всему постсовку. И потом эти знания просто включили в людях. Послушайте интервью с одним из оккупантов. Он не совсем русский, он киргиз, но, он гомо-советикус, получивший образование в политической школе в СССР. Как только он услышал "Украина-бандеровцы-фашисты" и увидел по телевизору кадры времен Второй Мировой, он, как и сотни его земляков, поехали из далекой Киргизии воевать на Донбасс "защищая его от бандеровцев-фашистов".

История- это оружие. В умелых, циничных и грамотных руках, история, сильное оружие, отравляющее поколения.

Что преподавали в школах и ВУЗах Независимой Украины все эти годы? Не "историю" ли, написанную нам нашим врагом, СССР-РФ?

То есть, все годы нашей Независимости в головы украинцев продолжали вкладывать советские симулякры? Естественно, запустить программу "распознавания врага" и страха перед врагом пропагандистам было легко. Все это было уже выучено, пережевано и разложено по мозговым полочкам.

Все эти ностальжи в "Одноклассниках" "если жевал гудрон-ставь класс", включали в людях импринтинговую память и заставляли вспоминать все, вложенные в их головы симулякры.

Луганская и Донецкая области, которые СССР симулякративно сбил в безликий "Донбасс", геологический аббревиатурный топоним, обозначающий "Донецкий каменноугольный бассейн", взрощены так, что здесь люди не знали и не интересовались историей своего края.

Почему это было нужно? Просто здесь был микс из завезенных на стройки, приехавших со всех федеративных округов РСФСР, союзных республик и областей Украины. Сюда везли зэка на поселение и стройки, сюда бежали селяне, чтобы получить паспорт, сюда ехали из голодных регионов СССРии, сюда заселяли разных русских в выморенные голодом села и города.

Сначала было слово. А потом это слово породило войну. СССР и РФ вложили много в создание вечно ручного, быстро включаемого универсального солдата гомо-советикуса, ностальгирующего за гудроном, лопухом, очередями и тиранией.

Прежде, чем ввести в Украину войска, РФ ввела сюда своих пропагандистов. И даже под видом борцунов-евроинтеграторов, свою черную работу выполняли пророссийские манипуляторы. Нас обложили со всех сторон. В образовании совок, в политике, в истории, в культуре, в музыке, шансоне, в общении…мы так и не смогли вырваться из этих "братских" объятий и продолжали жить в режиме "не отрезанной пуповины". Поэтому так быстро люди начинали верить в то, что их Ленина или их шахты, захватят бандеровцы-вуйки. Поэтому так много было предательства изнутри страны.

Люди верили в то, что они не предают, а возвращают Украину в историческую "гавань", и даже, считали себя героями.

За 5 лет перед войной на Луганщине начали набирать силу всякие православные родительские комитеты, рассказывающие про "исконно русскую землю Донбасса", юрты донских казаков, которые выдавали "паспорт русского человека и потомственного казака", молодежные организации православного, казачьего, военного направления, которые были ориентированы на РФ и "Донбасс-Россия".

О, "Россия", это самый огромный симулякр. Ведь ее не существует. России! Есть Российская Федерация, которая родилась на свет 12 июня 1990 года. Она не правопреемник СССР (это она заявляет, но документов нет), а уж тем более не правопреемник царской России, и уж тем более, не имеет миллионной, вековой истории.

А как штампуют в РФ симулякры "Киевская Русь", "Москва старше Киева", "Новгород-отец городов русских". РФ даже не правопреемница Московии.

Историческая ложь-конек РФ и конек СССР.

Экскурсоводы и музеи Ярославля водят по современной башне российских раззяв-туристов под "здесь плакала знаменитая княжна Ярославна". Пояснение сему факту банально русское "Ярославль, значит Ярославна".

А как же "В Путивлі граді вранці-рано

Співає, плаче Ярославна,

Як та зозуленька кує,

Словами жалю додає"?…(с)

Но, советские и российские люди с самым лучшим в мире советским и российским образованием, кушают любую имперскую кашку. Лишь бы о величии и "истории России со времен сотворения мира".

В ОРДЛО история, вернее "история", штампуется на станке пропагандистов так же легко, как и в СССР, и на РФ.

Сотни "исторических книг" о "новороссии", "казачьей земле Донбасса", "русичах, исконно русских потомках Донбасса", сотни "научных конференций", докладов, пресс-конференций.

В школах ОРДЛО преподают "историю русского Донбасса" и "историю новороссии". Ну, и естественно "величие миллионнолетней истории России".

Почему пропагандисты не вкладывают в экономику ОРДЛО, но вкладывают в "историю" и "науку"? Они готовят нам "бомбу", вот этих самых поколений, с импринтинговыми знаниями, всегда готовых взорваться, как взорвался Донбасс в 2014-м по первому зову "плоти". Они вернут ОРДЛО, где с 2014-го года выращено десятки тысяч "новороссов". Война будет идти до полного формирования поколений, у которых ничего общего не будет с Украиной. Уже сейчас те люди, что проживают в ОРДЛО ментально отдалены от нас. Мы уже разные вселенные, континенты, времена. У нас одна территория, не более.

Знаете, телевизор так приучил нас к тому, что война — это исключительно "стреляли-не стреляли", что критическое большинство жителей нашей страны не только не осознает опасность происходящего, но и не видит идущую войну и их городах.

На самом деле война многогранна. И если создать такую себе виртуальную карту, то окажется, что информация (те же новости и их подача), тоже "фронт". И медицина тоже фронт. И политика. И экология. И культура. И история.

Так вот, наш оккупант и его коллаборанты понимают эту многогранность лучше, чем мы. И используют ее на все 100%.

В ОРДЛО война, жертвенность, обязанность быть жертвой, любовь и преданность СССР и русскому миру, ненависть к Украине присутствует во всех сферах жизни.

В детсадах и ВУЗах, в повседневной жизни, в ЖКХ, в церкви, в больницах, в газетах, в кинофильмах, в стихах, в песнях, во всем пропаганда "республик", преданность РФ и ненависть к Украине.

В ОРДЛО история и литература, политика и медицина, образование и религия, все, абсолютно все это участки фронта и все это является оружием.

В ОРДЛО РФ оккупировала все: территорию, сознание, историю, культуру, мову. И создала абсолютное гетто разрешенно-рекомендованных мероприятий. И люди, живущие там, реально не видят этой оккупации. Не видят своего обыдлячивания, деградации.

То, что создала в ОРДЛО РФ, оказалось приемлемым для критического большинства жителей, так как этот русский лаптеногий мир был всего лишь отображением их внутреннего.

"Русская культура" проросла там, где должна была прорости, семя аморальности и деградации упало в плодородную, подготовленную годами почву.

Мы много уделяем внимание войне, как вооруженному российско-украинскому конфликту и мало (и даже ничего) не говорим о конфликте ценностей, конфликте культур, конфликте социума, конфликте ментальностей, конфликте эпох, конфликте цивилизации и деградации.

А ведь это есть. Это существует. И пока мы это не увидим и не признаем, мы не сможем выработать стратегию победы.

Сегодня я хочу представить вам еще один "исторический" шедевр из ОРДЛО.

Цитата: " Донецке прошла конференция ОО "Форум спасения Мариуполя".

20 марта, в столице Донецкой Народной Республики прошла конференция ОО "Форум спасения Мариуполя" на тему "Ведущая роль России в освобождении Греции от османского ига. История и современность". Как сообщает корреспондент официального сайта ДНР, в мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР, историки, журналисты, представители общественности.

2021 год объявлен в Донецкой Народной Республике годом русской культуры. Но русская культура – это еще и традиции, история. Это сочетание помогает России не только выстоять, одерживать победы, но и помогать другим народам. Сегодня мы говорили о победе России над турками и освобождении Греции от османского ига", — рассказала депутат Народного Совета, лидер общественной организации "Форум спасения Мариуполя" Ирина Попова.

Двести лет назад сигналом к борьбе с турецким владычеством стал бело-голубой греческий флаг, водруженный в монастыре Айя-Лавра (Святая лавра) на полуострове Пелопоннес 25 марта 1821 года митрополитом города Патры Германом.

Именно эта дата теперь отмечается как государственный праздник — День независимости Греции и считается отправной точкой восстания, продолжавшегося 10 лет.

Восстание увенчалась успехом во многом благодаря поддержке России.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи, а ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. Согласно 10-й статье Адрианопольского мирного договора, Греция получила автономию, а 24 апреля 1830 года — полную независимость.

Сегодня присутствующие на конференции дети из прифронтового поселка Александровка смогли познакомиться с историей нашего края, России и Греции", — отметила депутат".

Шах и мат! Причем сразу и Греции, и Мариуполю.

Прямо вижу, расширенные от ужаса и отказывающиеся принимать прочитанное глаза читателей. Верю. Сама перечитывала десять раз. Таз извернуть историю…

Но, не будем придираться к "российским освободителям Греции и Мариуполя от османов".

Обратим внимание именно на акценты, которые расставляют пропагандисты:

"Русскую Грецию", которая "получила независимость благодаря России". В 1830-м году? Благодаря России, которая появилась на свет…Ой, а когда? В 1830 году была Российская империя, вернее Московское царство, которое было переименовано в империю после петровских реформ. Почему Греция так понадобилась РФ и стала "благодарной за освобождение русской землей"? Ответ банален и прост: Константинополь и Томос, официальное крещение и православие, которого у РФ нет и не было. Мариуполь…

О том, что оккупанты будут претендовать на все административные территории Луганской и Донецкой области они заявили сразу после выборов в 2019-м году и получения зеленой карты на мир любой ценой в рамках особого статуса.

Врага нужно слушать, читать и анализировать. Знания и холодный анализ, хорошие помощники на войне, которые часто помогают сыграть на опережение врага.

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