Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

В Испании военные со слезами на глазах провожали украинских защитников, которые возвращались на родину после прохождения обучения. В сеть попало трогательное видео момента.

Видео дня

Как видно на кадрах ролика, испанцы не сдержали эмоций, прощаясь с коллегами. Затем они выстроились вдоль дороги, по которой ехали автобусы с украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, воины Вооруженных сил Украины в Испании учились управлять основным боевым танком Leopard 2.

Кроме того, в январе стало известно, что в Испании пройдут обучения украинских военных по работе с системами ПВО HAWK. Мадрид обещал передать Украине всего шесть таких ЗРК, в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение первых Hawk.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Испания предоставила Украине десять танков Leopard 2А4. Первые из них были получены в апреле. Вместе с тем страна не будет участвовать в коалиции истребителей F-16, поскольку не имеет таких самолетов на вооружении.

– США и Британия подтвердили готовность обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16 уже этим летом. Сейчас идет подготовка учебного аэродрома, где инструкторы проведут полный курс обучения.

– Португалия готова принять участие в обучении украинских пилотов на F-16 и пообещала Украине запчасти для этих истребителей в случае поступления запроса.