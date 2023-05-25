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Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
5,2 т.
Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

В Испании военные со слезами на глазах провожали украинских защитников, которые возвращались на родину после прохождения обучения. В сеть попало трогательное видео момента.

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Как видно на кадрах ролика, испанцы не сдержали эмоций, прощаясь с коллегами. Затем они выстроились вдоль дороги, по которой ехали автобусы с украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

Напомним, воины Вооруженных сил Украины в Испании учились управлять основным боевым танком Leopard 2.

Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

Кроме того, в январе стало известно, что в Испании пройдут обучения украинских военных по работе с системами ПВО HAWK. Мадрид обещал передать Украине всего шесть таких ЗРК, в начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение первых Hawk.

Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео
Испанские военные провожали украинских коллег по обучению со слезами на глазах. Трогательное видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Испания предоставила Украине десять танков Leopard 2А4. Первые из них были получены в апреле. Вместе с тем страна не будет участвовать в коалиции истребителей F-16, поскольку не имеет таких самолетов на вооружении.

– США и Британия подтвердили готовность обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16 уже этим летом. Сейчас идет подготовка учебного аэродрома, где инструкторы проведут полный курс обучения.

– Португалия готова принять участие в обучении украинских пилотов на F-16 и пообещала Украине запчасти для этих истребителей в случае поступления запроса.

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