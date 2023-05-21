Сунак и Байден подтвердили, что готовы начать обучение украинских пилотов на F-16

Американские и британские летчики начнут обучать пилотов Воздушных сил Украины на истребителях F-16 уже этим летом. Сейчас идет подготовка учебного летбища, где ведущие инструкторы западных государств проведут полный курс, необходимый для управления самолетом в условиях боевых действий.

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Об этом сообщают журналисты, которые ведут репортаж с саммита "Большой семерки" в Японии. Решение о совместных учениях подтвердили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Отметим, что истребители американского производства F-16 уже несколько месяцев обсуждаются в контексте военной помощи для Украины, в том числе и представляют тему на саммите G7. Самолеты F-16 будут отличной подмогой Воздушным силам ВСУ, поскольку они являются универсальными, а производитель выпустил их в большом количестве.

Напомним, что в Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, которые смогут помочь закрыть небо от российских атак. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на саммите G7 президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.