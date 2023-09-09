Исчез бронированный Mercedes Медведчука: автомобиль объявили в розыск

Бронированный Mercedes, находящийся в собственности бывшего народного депутата Виктора Медведчука, обвиняемого в Украине в государственной измене, исчез. Автомобиль был объявлен в розыск.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на комментарий Офиса генерального прокурора. Отмечается, что постановлением следователя судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество Медведчука, в частности, на Mercedes.

"Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. Сейчас его местонахождение неизвестно", – сообщили в ОГП.

Журналисты также обратились в Государственное бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

Напомним, Государственное бюро расследований передало на нужды Вооруженных сил Украины 17 автомобилей общей стоимостью 1,1 млн. долларов США. Все транспортные средства были арестованы у родственников Виктора Медведчука, обвиненного в государственной измене и передавшего России в рамках обмена пленными, и его пособника, пророссийского политика, медиамагната Тараса Козака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в мае прошлого года суд арестовал счета предприятий, связанных с родственниками народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находились более 80 млн. грн. Также арест наложили на три земельных участка, 11 объектов недвижимости и 126 автомобилей;

– также в Украине были арестованы активы нескольких компаний, фиктивной бенефициаркой которых была 62-летняя львовянка Ольга Куць. По данным СМИ, на самом деле эти компании, а вместе с ними и активы, принадлежали экснардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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