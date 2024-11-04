Инвесторы не будут строить новую энергетику в Украине, пока перед ними есть долги, – Гончаренко

Государство не заинтересовывает инвесторов в построении новых мощностей энергетики и долгое время не решает проблему долгов перед ними, что приводит к отсутствию их желания участвовать в конкурсах на строительство "зеленой" энергетики.

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Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.

Стране критически не хватает собственных мощностей энергетики. Импортом это никак не перекрыть. И знаете, в чем проблема? Что через 2 года после первых обстрелов энергетики государство не сделало ничего, чтобы использовать это время на строительство нового поколения", – сказал он.

По его словам, после полномасштабного российского вторжения на сегодня инвесторы достроили, только те проекты, которые начинались ранее. При этом новых масштабных проектов так запущено и не было.

"Напротив, существующим инвесторам в "зеленую" энергетику задолжали миллиарды и на каждом шагу власти их пытаются намахать", – подчеркнул Гончаренко.

Он привел пример, что 31 октября государство провалило первый в Украине "зеленый" аукцион, который должен привлечь новых инвесторов в возобновляемую энергетику.

"Они не дураки и все видят – вкладывать деньги, чтобы потом годами иметь долги – никто не будет. С такой политикой мы ничего не построим", – отметил нардеп.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями "зеленой" энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в "зеленых" аукционах. Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.