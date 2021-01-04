Індонезія зважилася на експеримент із вакцинації проти коронавірусу

Індонезія зважилася на експеримент із вакцинації від коронавірусу: щеплення передусім отримає працездатне населення віком 18–59 років, а не пенсіонери.

Як пише Reuters, у світі уважно стежитимуть за цим планом. Завдяки йому індонезійська влада хоче домогтися швидкого досягнення колективного імунітету та пожвавлення економіки.

Щеплення представники цієї категорії отримають відразу після вакцинації медпрацівників та держслужбовців.

Водночас деякі країни, такі як США і Велика Британія, під час вакцинації надають перевагу літнім людям, які більш вразливі до COVID-19.

Наразі Індонезія має доступ тільки до вакцини Sinovac. Місцева влада заявила, що поки у них "недостатньо даних про її ефективність для людей похилого віку, оскільки в клінічних випробуваннях у країні беруть участь люди віком 18–59 років".

Ті ж Велика Британія та Сполучені Штати вакцинують людей препаратом, розробленим Pfizer Inc та її партнером BioNTech, що продемонстрував ефективність для людей будь-якого віку, йдеться в повідомленні.

Високопоставлена чиновниця МОЗ Індонезії Сіті Надія Тармізі заявила, що країна "не йде проти тренду", уточнивши, що влада чекає рекомендацій від регулювальних органів, щоб ухвалити рішення про вакцинацію літніх людей.

Професор інфекційних захворювань Австралійського національного університету Пітер Колліньйон вважає, що така стратегія може уповільнити поширення хвороби, хоча й не вплинути на смертність, пише ЗМІ.

На думку професора Дейла Фішера з Медичної школи Йонг Лу Лін при Національному університеті Сінгапуру, логіка підходу Індонезії зрозуміла.

"Молоді працездатні дорослі, як правило, більш активні, більш товариські та більше подорожують, тому ця стратегія має знизити передання інфекції в спільноті швидше, ніж вакцинація літніх людей", – вважає він.

Водночас літні люди більше схильні до ризику серйозних захворювань і смерті, тож їх вакцинація теж важлива, уточнив професор.

Зі свого боку економісти заявили, що успішна програма вакцинації, що охоплює приблизно 100 млн представників працездатного населення, допоможе дати поштовх економіці, оскільки це відновить активну економічну діяльність.

Усього в Індонезії, за даними американського Університету Джона Гопкінса на 4 січня, зареєстровано 765 350 випадків захворювання, 22 734 пацієнти померли.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в уряді США запропонували ідею вводити основній групі населення тільки половину дози вакцини Moderna для того, щоб прискорити процес вакцинації.

На думку американських фахівців, імунна відповідь такої дози нібито дорівнює реакції на повну дозу вакцини. Для того, щоб ухвалити остаточне рішення, США ведуть переговори з Moderna й американським медичним регулятором FDA.