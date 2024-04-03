Институт национальной памяти признал Михаила Булгакова символом российской имперской политики, а памятники ему – пропагандой

Эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) пришли к выводу, что объекты, посвященные российскому писателю Михаилу Булгакову, в Украине являются символами российской имперской политики, а их дальнейшее пребывание в публичном пространстве несет пропагандистский характер. Там отметили, что хотя автор русскоязычных романов "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Белая гвардия" и других родился и долго жил в Киеве, его семья была выходцами из Орловской губернии, а сам Булгаков был имперцем и украинофобом по мировоззрению .

Соответствующее профессиональное заключение было обнародовано на сайте УИНП. В нем, в частности, отметили, что Булгаков "стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма" из всех своих одновременников.

"Булгаков – имперец по мировоззрению, ярый украинофоб. Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей. Среди всех российских писателей того времени ближе всего стоит к нынешним идеологем путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине", – говорится в заключении.

Эксперты Института национальной памяти также отметили, что Булгаков порой поддавал "легкой критике" советскую власть, однако симпатизировал большевикам. В частности, "воспевал захват красными Киева", а борцов за Украину и ее независимость пренебрежительно называл "гнусными петлюровцами". Существование украинской нации как таковой писатель категорически возражал, а над языком и автокефальной церковью – насмехался.

Кроме того, в своих произведениях автор никогда не демонстрировал украинцев с положительной стороны. Если в его романах и встречались украинские персонажи, то это всегда были карикатурно жадные и трусливые приспособленцы.

"Итак, Михаил Булгаков предвзято и отчетливо негативно относился ко всему украинскому – украинцам, их языку, культуре, праву на собственное государство и т.п., а его творчество напрямую связано с глорификацией российской имперской политики и нескрываемой украинофобией... Учитывая изложенное выше, объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные российскому писателю, в соответствии с частью первой статьи 2 Закона содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени М. А. Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятные знаки являются пропагандой российской имперской политики", – резюмировали в УИНП.

Удаление символов российской имперской политики является важным шагом в деимпериализации и деколонизации украинского пространства. Это поможет украинцам избавиться от имперского наследия и утвердить свою национальную идентичность.

Как писал OBOZ.UA, всемирно известный авангардист Казимир Малевич – выдающаяся личность, которую безосновательно присвоила Россия. Его называют "российским советским художником", хотя автор знаменитого "Черного квадрата" родился в Киеве в семье украинки и поляка, и сам себя всегда идентифицировал украинцем. Неверную информацию доносили и до посетителей Городского музея Амстердама (Stedelijk Museum), где в описании картин и на сайте Малевича называли "русским". Однако представители музея решили разобраться, кто же Казимир Северинович действительно: украинский или российский художник. До чего они дошли – узнайте в нашем материале.

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