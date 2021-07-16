Названы самые необычные и самые популярные имена для детей в Украине

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Имена для детей

В Украине одними из самых популярных имен для детей в первом полугодии 2021 года стали Анна, София, Артем, Александр. Некоторые родители решили наоборот – выбрать нестандартные имена для своих чад.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщило Министерство юстиции Украины на Facebook-странице. Пресс-служба напомнила, что выбор имени ребенка – это право родителей.

Самые популярные имена для детей в Украине за первое полугодие-2021

Для девочек:

  • Анна;

  • София;

  • Мария;

  • Виктория;

  • Дарья;

  • Вероника;

  • Полина.

Для мальчиков:

  • Артем;

  • Александр;

  • Максим;

  • Богдан;

  • Назар;

  • Дмитрий.

Редкие имена, которые выбирали родители в первом полугодии 2021 года

Для мальчиков:

  • Ахиллес;

  • Измаил;

  • Принц;

  • Одиссей;

  • Тамерлан;

  • Осман;

  • Соломон;

  • Эней;

  • Царь;

  • Моисей;

  • Рожден;

  • Варфоломей;

  • Куонг Кыонг;

  • Сулейман;

  • Ксенофонт;

  • Златослав.

Видео дня

Для девочек:

  • Октавия;

  • Фелиция;

  • Мелисса;

  • Божена;

  • Весняна;

  • Камильена;

  • Кассандра;

  • Мальвина;

  • Санта;

  • Квитослава;

  • Сапфира;

  • Тиша;

  • Юнона;

  • Афина;

  • Эсмеральда;

  • Мадонна;

  • Жасмин;

  • Искра;

  • Златослава;

  • Квитка;

  • Империя;

  • Росинка;

  • Флорентина;

  • Герда;

  • Мелодисон;

  • Ильинка;

  • Аврора.

Facebook / Министерство юстиции
Скриншот
Скриншот

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