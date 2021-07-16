Названы самые необычные и самые популярные имена для детей в Украине

В Украине одними из самых популярных имен для детей в первом полугодии 2021 года стали Анна, София, Артем, Александр. Некоторые родители решили наоборот – выбрать нестандартные имена для своих чад.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщило Министерство юстиции Украины на Facebook-странице. Пресс-служба напомнила, что выбор имени ребенка – это право родителей.

Для девочек:

Анна;

София;

Мария;

Виктория;

Дарья;

Вероника;

Полина.

Для мальчиков:

Артем;

Александр;

Максим;

Богдан;

Назар;

Дмитрий.

Для мальчиков:

Ахиллес;

Измаил;

Принц;

Одиссей;

Тамерлан;

Осман;

Соломон;

Эней;

Царь;

Моисей;

Рожден;

Варфоломей;

Куонг Кыонг;

Сулейман;

Ксенофонт;

Златослав.

Видео дня

Для девочек:

Октавия;

Фелиция;

Мелисса;

Божена;

Весняна;

Камильена;

Кассандра;

Мальвина;

Санта;

Квитослава;

Сапфира;

Тиша;

Юнона;

Афина;

Эсмеральда;

Мадонна;

Жасмин;

Искра;

Златослава;

Квитка;

Империя;

Росинка;

Флорентина;

Герда;

Мелодисон;

Ильинка;

Аврора.

Как ранее писал OBOZREVATEL: