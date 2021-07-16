Названы самые необычные и самые популярные имена для детей в Украине
В Украине одними из самых популярных имен для детей в первом полугодии 2021 года стали Анна, София, Артем, Александр. Некоторые родители решили наоборот – выбрать нестандартные имена для своих чад.
Об этом в четверг, 15 июля, сообщило Министерство юстиции Украины на Facebook-странице. Пресс-служба напомнила, что выбор имени ребенка – это право родителей.Самые популярные имена для детей в Украине за первое полугодие-2021
Для девочек:
Анна;
София;
Мария;
Виктория;
Дарья;
Вероника;
Полина.
Для мальчиков:
Артем;
Александр;
Максим;
Богдан;
Назар;
Дмитрий.
Для мальчиков:
Ахиллес;
Измаил;
Принц;
Одиссей;
Тамерлан;
Осман;
Соломон;
Эней;
Царь;
Моисей;
Рожден;
Варфоломей;
Куонг Кыонг;
Сулейман;
Ксенофонт;
Златослав.
Для девочек:
Октавия;
Фелиция;
Мелисса;
Божена;
Весняна;
Камильена;
Кассандра;
Мальвина;
Санта;
Квитослава;
Сапфира;
Тиша;
Юнона;
Афина;
Эсмеральда;
Мадонна;
Жасмин;
Искра;
Златослава;
Квитка;
Империя;
Росинка;
Флорентина;
Герда;
Мелодисон;
Ильинка;
Аврора.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Жительница села Глинное Ривненской области Светлана Ковалевич родила 19 детей и имеет столько же внуков. Женщина в декрете непрерывно уже 30 лет. Примечательно, что в этом населенном пункте более 600 многодетных семей.
А в Великобритании женщина недавно родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в стране. Она призналась, что была уверена в том, что на свет появятся близнецы, так как ее живот был слишком большим.