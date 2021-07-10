На Ривненщине женщина родила 19 детей: как живется рекордсменам по рождаемости. Видео

Рокитновский район Ривненской области считают рекордсменом по рождаемости в Украине. Светлана Ковалевич из села Глинного имеет 19 детей и столько же внуков.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина в декрете непрерывно уже 30 лет. Практически ежемесячно в семье празднуют дни рождения детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всего в этом селе более 600 многодетных семей. Здесь диковинкой скорее являются семьи, в которых менее трех детей. Староста села Николай Ковалевич рассказал, что его родители имели 15 детей, а он – "только" девять.

Пожилые супруги Петр и Антонина насчитали около 70 внуков. Говорят, что собрать такую большую семью за праздничным столом было бы непросто, потому что не хватит места в доме. Но чем больше семья – тем больше счастья.

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По словам специалиста Глинского сельсовета Николая Лесковца, в местной школе учится 1100 учеников, а в детском саду – 104 дошкольника.

Для того, чтобы содержать свои семьи, мужчинам приходится ездить на заработки, а женщины собирают и продают лесные ягоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ковалевич стала мамой 19-го ребенка в 2019 году. В то время ей было 45 лет.