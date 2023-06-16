Им было всего 22: в Кривом Роге попрощались с молодыми супругами, которых убила российская ракета. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 16 июня состоялись похороны Давида и Ксении Эпельман – 22-летних супругов, которые погибли в результате российского ракетного удара по городу в ночь на 13 июня.

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Прощание и отпевание состоялось в Храме иконы Божией Матери в Долгинцевском районе. Молодая пара будет покоиться на Центральном кладбище, передает местное издание "СВОЇ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Провести украинцев в последний путь пришли сотни людей, не только родные, коллеги и друзья, но и многие горожане. На похороны принесли много живых цветов.

Давид был по образованию педагогом, работал учителем и торговым предпринимателем. Школьные друзья вспоминают его как хорошего человека, который всегда приходил на помощь. Говорят, что это очень большая потеря для всех.

Ксения – единственный ребенок в семье. В 2022 году она закончила магистратуру в Криворожском государственном педуниверситете и начала работать в городской гимназии №108 учительницей начальных классов и английского языка. Она работала с детьми с особыми потребностями, ученики очень любили ее.

3 июня молодая пара отпраздновала годовщину свадьбы, а через 10 дней их убила российская ракета. Знакомые говорят, что Давид и Ксения помогали ВСУ, приходили плести маскировочные сетки. У влюбленных было много планов на жизнь, они мечтали о собственных детях.

Похороны молодой пары в Кривом Роге:

Как писал OBOZREVATEL:

– Количество жертв ракетного удара российских террористов по Кривому Рогу в ночь на 13 июня – 13 человек. Последний погибший, 38-летний мужчина, скончался в больнице в результате полученных ожогов. Это Сергей Кузьмич Гурица, он работал монтажником на одном из местных предприятий.

– Фотографии с места ракетного удара РФ по Кривому Рогу можно посмотреть по ссылке.

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