Возросло количество жертв ракетного удара РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге количество жертв ракетного удара российских террористов увеличилось до 13. В больнице скончался 38-летний мужчина, получивший тяжелые ожоги.

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Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. По его словам, умер Сергей Гурица, доставленный в больницу с горящей пятиэтажки 13 июня.

Врачи все это время боролись за жизнь мужчины, однако его ожоги, полученные в результате ракетной атаки российских варваров, оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

"От ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня в 16.50 умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога. Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь…" – сообщил Вилкул.

Сергей Гурица вместе с семьей переехал в Кривой Рог из Николаевской области. Его мать, Людмила, в момент ракетного удара была на даче. Узнав о теракте приехала домой, но застала только пепелище.

В сети показали видео, на котором Людмилы плачет о сожженном дотла доме. Она тогда еще надеялась, что самое ценное – своего любимого сына – никогда не потеряет.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Кривом Роге простились с 21-летним Данилом Корниловым и 23-летним Виктором Толстовым. Оба стали жертвой бессмысленной и циничной агрессии Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский удар по пятиэтажке в Кривом Роге унес 12 мирных жизней. Подавляющее большинство жертв – молодые и перспективные люди, которые строили планы и создавали Украину.

В частности, среди жертв российских террористов в Кривом Роге – учитель младших классов и его жена, которым было по 22 года. Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственной квартире.

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