Хроника коронавируса в Украине и мире 18 января: ученые из Уханя признались об укусах летучих мышей

К 18 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 95,4 млн человек. За прошедшие сутки на планете обнаружили более 532 тыс. новых случаев заражения. Тем временем ученые из китайского Уханя, первого эпицентра пандемии, признались, что при работе в лабораториях допускали серьезные нарушения и их кусали летучие мыши.

Напомним, что жертвами COVID-19 уже стали свыше 2 млн человек, а выздоровели 68,1 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксирован в США – 174 тыс., Британии – 38 тыс. и Бразилии – 31 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 160 682 заражения COVID-19. От последствий болезни умерли 20 802 человека, а 865 960 вылечились.

Наша страна занимает 17 место в мире по темпам распространения пандемии.

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что наибольший риск опасных осложнений коронавируса – у пожилых мужчин, имеющих болезни сердца, повышенное артериальное давление или сахарный диабет.