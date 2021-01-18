Хроника коронавируса в Украине и мире 18 января: ученые из Уханя признались об укусах летучих мышей
К 18 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 95,4 млн человек. За прошедшие сутки на планете обнаружили более 532 тыс. новых случаев заражения. Тем временем ученые из китайского Уханя, первого эпицентра пандемии, признались, что при работе в лабораториях допускали серьезные нарушения и их кусали летучие мыши.
Напомним, что жертвами COVID-19 уже стали свыше 2 млн человек, а выздоровели 68,1 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксирован в США – 174 тыс., Британии – 38 тыс. и Бразилии – 31 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 160 682 заражения COVID-19. От последствий болезни умерли 20 802 человека, а 865 960 вылечились.
Наша страна занимает 17 место в мире по темпам распространения пандемии.
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В России объявили о старте массовой вакцинации против COVID-19.
По данным Университета Хопкинса (США), к 18 января от коронавируса в мире скончались 2 029 938 человек, заразились – 95 003 533. В список стран с наихудшими показателями попали:
1. США 397 532/ 23 928 643
2. Бразилия 209 847 / 8 488 099
3. Индия 152 274 / 10 557 985
4. Мексика 140 241 / 1 630 258
5. Британия 89 429 / 3 405 740
6. Италия 82 177 / 2 381 277
7. Франция 70 422 / 2 969 091
8. Россия 64 601 / 3 530 379
9. Иран 56 803 / 1 330 411
10. Испания 53 314 / 2 252 164