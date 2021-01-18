Хроника коронавируса в Украине и мире 18 января: ученые из Уханя признались об укусах летучих мышей

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
6,5 т.
Пандемия коронавируса в мире

К 18 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 95,4 млн человек. За прошедшие сутки на планете обнаружили более 532 тыс. новых случаев заражения. Тем временем ученые из китайского Уханя, первого эпицентра пандемии, признались, что при работе в лабораториях допускали серьезные нарушения и их кусали летучие мыши.

Напомним, что жертвами COVID-19 уже стали свыше 2 млн человек, а выздоровели 68,1 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксирован в США – 174 тыс., Британии – 38 тыс. и Бразилии – 31 тыс.

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Статистика коронавируса
Пандемия коронавируса

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине выявлено 1 160 682 заражения COVID-19. От последствий болезни умерли 20 802 человека, а 865 960 вылечились.

  • Наша страна занимает 17 место в мире по темпам распространения пандемии.

  • Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что наибольший риск опасных осложнений коронавируса – у пожилых мужчин, имеющих болезни сердца, повышенное артериальное давление или сахарный диабет.

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Данные о пандемии из областей
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Главное за 18 января:

  • В России объявили о старте массовой вакцинации против COVID-19.

  • По данным Университета Хопкинса (США), к 18 января от коронавируса в мире скончались 2 029 938 человек, заразились – 95 003 533. В список стран с наихудшими показателями попали:

    1. США 397 532/ 23 928 643

    2. Бразилия 209 847 / 8 488 099

    3. Индия 152 274 / 10 557 985

    4. Мексика 140 241 / 1 630 258

    5. Британия 89 429 / 3 405 740

    6. Италия 82 177 / 2 381 277

    7. Франция 70 422 / 2 969 091

    8. Россия 64 601 / 3 530 379

    9. Иран 56 803 / 1 330 411

    10. Испания 53 314 / 2 252 164

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