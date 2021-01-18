Коронавирусом в Киеве и области заразились более 500 человек за сутки

В Киеве за сутки насчитали 301 новый случай коронавируса, и общее количество больных в городе выросло до 122 997.

Столица вместе с областью попала в список регионов-лидеров по ежедневному приросту заражений в Украине, но на этот раз не возглавила его. Об этом свидетельствуют данные, которые обновил сайт СНБО.

Согласно им, в течение суток от COVID-19 в Киеве умерли 5 пациентов, а всего 2195. В то же время зафиксировано еще 211 выздоровлений (в общем 48 073).

На Киевщине выявили 240 заражений, что увеличило общее количество подтвержденных случаев до 66 338.

В области за сутки не зафиксировано ни одной смерти от последствий болезни, этот показатель остается на уровне 1064. А количество выздоровевших выросло на 219 до 46 363.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Киев и область тоже находились в лидерах по COVID-19 в Украине. В частности, в столице выявили 793 заражения, а на Киевщине – 362.