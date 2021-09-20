Украинские историки представили уникальные исследования о Холокосте

Уникальные издания о Холокосте на территории Украины и Восточной Европы выданы в рамках издательской программы Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Исследования "Хроника Холокоста" и "Сталиндорфский район: документы и материалы" были представлены во время презентации, посвященной 80-й годовщине трагедии, на Форуме издателей-2021 во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Мемориального центра. "Хроника Холокоста" – одно из первых комплексных исследований Холокоста в украинской историографии. Книга представляет подробную хронологию геноцида евреев, начиная с 1933 года, когда нацисты пришли к власти в Германии, и заканчивая 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война. Эти события разворачивались от постепенного ограничения гражданских свобод и прав человека, которое осуществлял нацистский режим, до массового убийства миллионов людей.

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Автор издания, директор Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе, кандидат исторических наук, доцент кафедры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Руккас отметил, что эта книга демонстрирует невероятные масштабы преступлений нацистского режима.

"Мы стремились показать, что каждый день в течение Второй мировой войны в оккупированной Европе, особенно в Восточной Европе, нацисты убивали евреев. Это настолько страшные события, что сегодня мы даже не можем их себе представить. В этой книге хронология не является традиционной, здесь события идут в рамках одного дня год за годом. Это своего рода календарь, но я не хотел бы использовать слово "календарь" относительно Холокоста. Поэтому мы выбрали название "Хроника Холокоста". Мы, конечно, акцент делали на украинские земли, а также соседние территории: Беларусь, страны Балтии, Польша. Мы "подняли" большой пласт опубликованных источников, то есть специализированную литературу, выбрали все знаковые события, связанные с Холокостом", – рассказал Руккас.

Книга "Сталиндорфский район: документы и материалы" освещает историю еврейского национального района Днепропетровской (сегодня это часть Криворожского района). В его основе лежали старые еврейские колонии, возникшие в начале XIX века. Однако в 20-х годах XX века советская власть начала массово переселять сюда еврейское население из городов. Люди, которые поколениями жили в городах, вынуждены были осваивать аграрные профессии. Уже позже местные жители пережили болезненную коллективизацию и Голодомор (в книге представлены документы этого периода). Позже, с приходом нацистов, еврейской население Сталиндорфского района было расстреляно.

Составитель издания, доцент кафедры всемирной истории Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, кандидат исторических наук Альберт Венгер подчеркнул, что в книге представлены материалы архивов КГБ, которые носили гриф "секретно" и "совершенно секретно" и были рассекречены лишь недавно. В книге опубликованы документы и материалы 1930–1940-х годов.

"Тут представлены и материалы советской прессы того периода, которая бравурно и лакированно показывала действительность жителей этих районов, говоря только о победах. Но если говорить о документах с грифом "совершенно секретно", можем увидеть, что не так много было побед. Строится большое количество переселенческих будущих колхозов, куда приезжают люди, которые понятия не имеют, что такое аграрный труд, как выращивать скот, виноград, – отметил Альберт Венгер. – Есть описания комиссий, которые ездят по населенным пунктам и говорят, что на весь населенный пункт может не быть ни одного туалета, отсутствуют бани. Плюс, учитывая, что это степная Украина, что сложно понять в других регионах, – это отсутствие воды. Когда людей селили, это были территории, где не было ни рек, ни озер. На весь Сталиндорф был только один колодец. Люди приезжали в степь, где не было ничего. Они жили сначала в палатках, в первую зиму выкопали себе землянки. Они топили снег, чтобы у них была вода. Это был довольно долгий процесс адаптации".

Историк добавил, что жемчужиной этой книги являются фотографии из семейных архивов, которые он собирал во время экспедиции по району. Ведь в отличие от документальных материалов, хранящихся в библиотеках и архивах, семейные фото легко могут быть потеряны.

В 2021 году в рамках издательского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" уже вышло 18 изданий. Большинство – это книги собственного издательства, остальные были изданы при поддержке Мемориального центра. К концу года свет увидят еще 19 изданий.

"Одно из наших основных направлений работы – это визуальная книга. Мы собрали в нашем фотоархиве около 40 тысяч фотографий, твердых копий, негативов и альбомов собраний до 1945 года, а также, конечно, посвященных Холокосту, – отметил директор библиотечных и издательских проектов Мемориального центра Холокоста Олег Шовенко. – Это также семейные фотоархивы еврейских семей и просто историческая фотография территорий Украины, в том числе и фотографии Голодомора. Это все мы ежегодно будем собирать в фотографические книги и выдавать как некий yearbook, как это делает, например, World Press Photo".

В частности, уже увидели свет четыре книги из серии "Семейная память. Фотоархивы еврейских семей в Украине", которая представляет собой памятник эпохи конца XIX – конца XX века. Это "Архив Дины Проничевой", "Архив Ривы Зельдич", "Архив Исера Купермана", "Архив семьи Парматовых".

Издательский проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" создан с целью распространения знаний о Холокосте в Украине и мире, а также трагедии Бабьего Яра. Проект фокусируется на литературных трудах, раскрывающих малоизвестные факты о Холокосте, которые рассказывают о судьбе украинского еврейства во времена Второй мировой войны и исследуют межэтнические отношения.