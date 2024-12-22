'Хрещений' или 'хресний': как правильно говорить по-украински

Слова-паронимы сложны для изучения и понимания даже для носителей языка, что уж говорить о тех, кто находится на стадии его изучения. Они звучат и пишутся очень похоже, а имеют при этом разное значение. В украинском языке примером паронимов можно назвать слова "хрещений" и "хресний".

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Путаницу, конечно же, вносит длительное искусственное влияние русского языка. OBOZ.UA помогает разобраться в семантике именно украинских слов, чтобы в будущем не совершать ошибок.

"Хрещений"

Этим прилагательным в украинском языке обозначают все, что имеет отношение к церковному обряду крещения. Так можно сказать о человеке или группе людей – "хрещена дитина", "хрещений народ". А еще так можно сказать о разных предметах, явлениях и понятиях, связанных с этим таинством – "хрещене ім’я", "хрещена мати".

О ребенке, которого вы покрестили, тоже можно сказатьхрещений син" или "хрещена дочка". Тем не менее, можно применить и более короткую форму: "хрещеник/хрещениця", "похресник/похресниця".

"Хресний"

Это тоже прилагательное, но оно уже описывает то, что касается креста. Так с перепуга можно крикнуть "хресна сила!", чтобы выразить свои эмоции и символически оградить себя от зла. Торжественное шествие верующих с крестом и иконами тоже называют "хресна хода".

Также этим прилагательным описывают некоторые религиозные понятия, связанные с жизнью Иисуса Христа. Так "хресною дорогою" называют его путь к горе Голгофа на казнь. В переносном смысле это словосочетание описывает любой тяжелый, полный трудностей путь.

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