Какая прекрасная красотень. Борис Бабин пишет, что главным поражающим элементом в селевом потоке Ялты и фактически его причиной стал строительный мусор. Оккупанты, захватив Крым, развернули там бешеное строительство на каждом клочке. Естественно.

"Ну, про такие мелочи, как оттяпывание самых лакомых кусков земли под дворцы и коттеджи, сносы и поджоги жилых домов под строительство, я уж говорить не буду. Зато какая у вас будет дача Ткачова! Дача Шойгу! Дачи всех сенаторов! Дачи всех фсбшников!" - это я писал счастливым крымчанам семь лет назад.

А строительный мусор начали свозить в горы над Ялтой. НАД Ялтой. Карл. Для этого вырубили массив заповедного леса над рекой Дерекойка. И сделали там мусорный полигон. И не только там.

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Ассоциация реинтеграции Крыма осенью прямо написала - вас этим всем накроет.

И что ты будешь думать? Таки накрыло! Ай, шайтан…

Какая неожиданность.

В общем, все по старой российской схеме - захватить, застроить пойму горной реки, по которой - вот кто бы мог подумать - время от времени сходят потоки, засрать склоны, сливы, уничтожить все дренажное равновесие, попробивать арматурой головы всяким там экологам, верещащим, что так нельзя - получить наводнение, селевой поток, лавину, пожары, землетрясение, метеорит, саранчу, ангелов смерти.

У них всегда так. Каждый раз. Раз за разом. В Крымске так было. В Сибири там что-то дамбу прорвало, все потонули нахрен. Постоянно. Одни и те же грабли. Одни и те же.

Давайте делать ставки - куда они вывезут весь этот мусор опять, как расчистят? Угадайте с одного раза.

Ну, что. Хотели в родную говень, чтобы там камней с неба?

Нате. Держите. В обе руки. Необучаемые.

Все желания должны исполняться. Дословно.

А вас предупреждали.

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