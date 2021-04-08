Херсонская область усилила карантин: что запретили

Резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом настиг Херсонскую область, из-за чего в регионе пошли на усиление карантина. К тому без указания даты, до которой будут действовать новые правила.

Согласно решению региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, дополнительные ограничения ввели на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов, Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин. Об этом сообщается на сайте местной ОГА.

Отныне в указанных районах и ОТО запрещается:

принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");

работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работа непродовольственных рынков;

работа детских садов;

перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%.

Данные по коронавирусу на Херсонщине СНБО

Однако разрешается работа:

финансовых учреждений;

почты;

автозаправочных комплексов;

ветеринарных клиник;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 9 апреля, Запорожская и Хмельницкая области переходят в "красную" зону карантина. В этих регионах введут соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.