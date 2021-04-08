Херсонська область посилила карантин: що заборонили
Різке зростання рівня захворюваності на коронавірус спіткало Херсонську область, через що у регіоні пішли на посилення карантину. До того ж без вказівки дати, до якої діятимуть нові правила.
За рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, додаткові обмеження ввели на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів, Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад. Про це повідомляється на сайті місцевої ОДА.
Відтепер у зазначених районах і ОТГ забороняється:
приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та на винос);
робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
робота закладів культури і проведення культурних масових заходів;
робота спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їхнім тренерам);
проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
робота непродовольчих ринків;
робота дитячих садочків;
перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%.
Проте дозволяється робота:
фінансових установ;
пошти;
автозаправних комплексів;
ветеринарних клінік;
діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
із ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять у "червону" зону карантину. В цих регіонах введуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.