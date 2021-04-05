Харків став епіцентром коронавірусу в Україні, у трьох областях понад 1000 хворих за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Тест на коронавірус

За минулу добу, 4 квітня, на коронавірус у Харківській області захворіло 1155 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

Також більш ніж тисячу нових заражених виявили у Львівській – 1121 і Дніпропетровській областях – 1003. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Луганській області – 36.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 458 випадків;

  • Вінницька область – 233 випадки;

  • Волинська область – 241 випадок;

  • Дніпропетровська область – 1003 випадки;

  • Донецька область – 254 випадки;

  • Житомирська область – 557 випадків;

  • Закарпатська – 165 випадків;

  • Запорізька область – 293 випадки;

  • Івано-Франківська область – 91 випадок;

  • Київська область – 619 випадків;

  • Кіровоградська область – 108 випадків;

  • Луганська область – 36 випадків;

  • Львівська область – 1121 випадок;

  • Миколаївська область – 287 випадків;

  • Одеська область – 660 випадків;

  • Полтавська область – 229 випадків;

  • Рівненська область – 252 випадки;

  • Сумська область – 428 випадків;

  • Тернопільська область – 441 випадок;

  • Харківська область – 1155 випадків;

  • Херсонська область – 176 випадків;

  • Хмельницька область – 439 випадків;

  • Черкаська область – 361 випадок;

  • Чернівецька область – 254 випадки;

  • Чернігівська область – 318 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні.
Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19. Глава ВР Дмитро Разумков не виключив надзвичайний стан у країні.

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