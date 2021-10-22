Хакеры взломали сайт социологов, которые зафиксировали резкое падение рейтинга власти
Хакеры взломали сайт Киевского Международного Института Социологии. Это произошло на следующий день после того, как социологи КМИС опубликовали новое большое обстоятельное исследование по общественно-политическим настроениям украинцев.
Информацию о том, что нынешняя плохая работа сайта – это не просто технический сбой, а результат хакерской атаки, в интервью "Главкому" подтвердил Антон Грушевский – руководитель социологических и политических исследований КМИС.
"Это правда, сегодня его сломали. Сейчас продолжаются работы по восстановлению сайта", – отметил он.
По словам Грушевского, накануне коллектив получил письмо с угрозами.
"Вчера на корпоративную почту пришло письмо со словами – цитирую: "Не вводите в заблуждение людей, за олигархов никто не голосует, кроме олигархов и их приспешников и тех, кто воровали. Если бы я был главный, то вашу контору сожгли бы вместе с вами", – рассказал социолог.
На вопрос о том, с какой почты пришло письмо, Грушевский отметил, что с "гмейловской", однако предположил, что адресант – бот.
"Или это какой-то подставной мейл, созданный специально для этого запугивания. Он имеет следующий вид: a0486763@gmail.com", – уточнил социолог.
Напомним, последние данные опроса КМИС показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года на 9%. В сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился, в октябре – 24,7%.
Также согласно результатам опроса КМИС, большинство украинцев – 39,5%, которые слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков Вагнера, видят в этом вину высшего политического руководства Украины. А еще часть респондентов – 19,7% – уверена, что это произошло из-за нехватки профессионализма у лиц, находящихся у власти. Другие варианты выбирали меньше респондентов.
Также подавляющее большинство украинцев (77,1%) осудило наличие у президента офшорных счетов, однако 15,6% населения ничего плохого в этом не увидели.