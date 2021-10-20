Рейтинг Зеленского снизился: социологи обнародовали свежие данные

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором. За Петра Порошенко – 15,6%.

Таковы данные опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9%. В сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

Далее следуют Юлия Тимошенко (12,2%), Юрий Бойко (9,4%). Примерно одинаковый рейтинг имеют Игорь Смешко (7,8%) и Дмитрий Разумков (7,1%). В мае 2021 года рейтинг Дмитрия Разумкова составлял 3,1%, в октябре он вырос почти в 2,5 раза.

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39,1% опрошенных отметили, что отрицательно относятся к отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Поддерживают такое решение 8%. Еще 44,1% заявили, что им безразлично.

6,6% опрошенных полагают, что отставка Разумкова ускорит реформы в стране. Четверть опрошенных (24,3%) убеждена, что отставка спикера превратит парламент в послушный инструмент Офиса президента. 57,2% респондентов считают, что это ничего не изменит.

"Если анализировать динамику поддержки кандидатов за последний период, целесообразно обратить внимание, что, как и прежде, лидирует В. Зеленский, а второе место занимает Порошенко, третье – Тимошенко. В то же время рейтинг В. Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС, хотя в значительной мере это может обусловливаться тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Д. Разумкова. Хотя даже если сравнивать поддержку В. Зеленского сейчас с поддержкой в мае (по более сравниваемых спискам), тогда прослеживается тенденция к ее снижению. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать об определенном исчерпании потенциала решений СНБО (с точки зрения содержания поддержки), и одновременно негативном влиянии отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Д. Разумкова) вместе с экономическими вопросами (Обсуждение коммунальных тарифов)", – отметил в комментарии заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

"При этом с мая выросла поддержка Д. Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Д. Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия). Поддержка П. Порошенко, Ю. Тимошенко, Ю. Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка И. Смешко несколько снизилась", – констатировал Грушецкий.

Стоит также отметить, что результаты опроса КМИС показали, что большинство украинцев – 39,5%, которые слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков Вагнера, видят в этом вину высшего политического руководства Украины. А еще часть респондентов – 19,7% – уверена, что это произошло из-за нехватки профессионализма у лиц, находящихся у власти. Другие варианты выбирали меньше респондентов.

В общем о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер знают 51,5% украинцев. Из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился КМИС с 15 по 18 октября 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республики Крым. Всего было опрошено 1200 респондентов, погрешность не превышает 3,2%.