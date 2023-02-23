Хакеры сломали телеканал 'Интер' и запустили гимн СССР, атакован ряд украинских сайтов. Видео

В четверг, 24 февраля, состоялась кибератака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Хакеры модифицировали содержимое нескольких страниц на этих ресурсах.

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Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР. Об атаке сообщили в Telegram Госспецсвязи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В службе сообщили, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена, все функционирует в штатном режиме.

В Госспецсвязи констатировали, что РФ дает о себе знать в киберпространстве накануне годовщины полномасштабной войны, и ведет себя в виртуальном мире так же, как в реальном – как государство-террорист.

Напомним: ранее российские хакеры совершили кибератаки на сайты НАТО. Особое внимание интернет-преступники уделили сайту штаба специальных операций НАТО (NSHQ). Он был недоступен в течение некоторого времени. Вероятно, к этой кибератаке причастна российская хакерская группа Killnet.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 22 февраля доступ к частотам российских радиостанций получили хакеры, в результате чего жители ряда регионов РФ по радио услышали предупреждения об угрозе ракетного удара. Предупреждения транслировались несколькими наиболее популярными среди россиян радиостанциями;

– ранее сообщалось, что хакеры взломали российский Первый канал и показали обращение Зеленского на Рождество.

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