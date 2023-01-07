Хакеры взломали российский ''Первый канал'' и показали обращение Зеленского на Рождество. Видео

Хакеры взломали цифровую сеть, которая раздает сигнал на оккупированные территории Украины. В результате президент Владимир Зеленский в эфире российского "Первого канала" поздравил с Рождеством украинцев в этих регионах.

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Об этом рассказали в сети. Как отмечается, технологический сигнал RTRS Krym регулярно подвергается хакерским атакам, в результате чего зрители цифрового телевидения Т2 могут смотреть выступления президента Украины (видео размещено внизу новости).

RTRS Krym раздает сигнал на оккупированные территории Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

"Оказывается, сеть РТРС дырявая как дуршлаг и который день подряд Зеленский с 1 января поздравляет оккупантов и тонко намекает на скорый приход Украины", – пишет Telegram-канал "Телеком-кружок".

На версиях "Первого канала" для других регионов сохраняется оригинальный сигнал пропагандистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры запустили на телевидении в оккупированном Крыму рассказ украинского художника Леся Подервянского о планах Бога на Россию. Подервянский "вещал" на кремлевских "Первом канале" и "России 1".