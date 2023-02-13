Российские хакеры совершили кибератаки на сайты НАТО

В воскресенье, 12 февраля, сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки. Особое внимание интернет-преступники уделили сайту штаба Специальных операций НАТО (NSHQ).

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Об этом сообщило немецкое издание Radio ERFT. Вероятно, одной из хакерских групп, участвующей в кибератаке, стала Killnet.

Пресс-секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что специалисты по кибербезопасности НАТО уже занимаются решением этой проблемы. Хакеры смогли атаковать всего несколько веб-сайтов.

Так, интернет-злоумышленники совершили нападение, в частности, на сайт штаба Специальных операций НАТО (NSHQ). Он был недоступен в течении некоторого времени.

Вероятно, к совершению данной кибератаки причастна российская хакерская группа Killnet.

В НАТО не сообщили никаких подробностей об инциденте. Спикер Альянса заявила, что Альянс регулярно занимается кибер-инцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL,

– После решения ФРГ передать Украине танки Leopard 2 российские хакеры совершили DDoS-атаки на сайты ряда учреждений государства. Благодаря усилиям немецких киберспециалистов последствия хакерских атак удалось минимизировать.

– В Генштабе ВСУ предупредили украинцев о том, что злоумышленники рассылают электронные письма якобы с информацией о дронах-камикадзе иранского производства Shahed-136, применяемых российскими оккупантами. На самом деле эти письма содержат вредоносную программу.

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