ГСЧС запретила посещать леса в ряде регионов Украины: кого это касается

В Украине временно запретили посещать леса в целом ряде областей на западе, севере и юге страны. Это связано с чрезвычайным уровнем пожарной опасности.

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Запрет был введен с 1 по 3 июня включительно. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ходить в леса нельзя жителям западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

"Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях!" – отметили в ГСЧС.

Напомним: в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 15 мая, возник пожар. Загорелась подстилка в лесном массиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в четверг, 1 июня, будет теплой – воздух прогреется до +27 градусов. В то же время в ряде областей все еще ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами.

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