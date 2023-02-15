Григорий Козловский и ФК ''Рух'' передали воинам ВСУ современные дроны. Фото и видео

Григорий Козловский, почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов), во главе со всем коллективом "желто-черных" продолжают помогать Вооруженным силам Украины. В этот раз они передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ инновационные современные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise, оснащенные тепловизионными камерами ночного видения.

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Об этом сообщила пресс-служба ФК. Младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак подчеркнул, что такая постоянная помощь во время войны очень нужна и выразил свою благодарность.

"Приятно, что имеем такое сотрудничество с футбольным сообществом Львовщины и с "Рухом" в частности. Спасибо Игорю Дедышину, Григорию Козловскому и всему коллективу футбольного клуба, который фактически ежемесячно оказывает нам помощь", – отметил Лопачак.

Он добавил, что война – это динамичная вещь, в которой трудно все предсказать. Когда у военных возникает потребность, они обращаются с просьбами – и им сразу идут навстречу, ни разу не отказали. То есть, все люди понимают, насколько это важно.

Лопачак сообщил, что несколько дней назад его бригада получила первый квадрокоптер с тепловизионной камерой, переданный главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко, и сразу эту эстафету подхватил "Рух" и Григорий Козловский.

"Поэтому мы получили еще партию крутых современных квадрокоптеров, которые позволят нам работать ночью", – отметил военный.

По словам Лопачака, моральный дух у украинских бойцов – на высоком уровне, может, даже выше, чем в тылу. Потому что те ребята, которые на фронте, должны выполнять свою работу, и они это делают качественно.

"В частности, и благодаря такой помощи, которую мы получаем. Это современная техника с качественными тепловизионными камерами, с которой мы сможем работать не только днем, но и ночью, соответственно, у наших врагов будет меньше времени на отдых, и это приблизит нашу Победу", – добавил он.

Во время полномасштабной войны ФК "Рух" и его почетный президент Григорий Козловский неоднократно передавали защитникам грузовики, рации, генераторы, кунги, шины и многое другое.

Учитывая это, генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин сообщил, что очередная партия помощи содержит все самое необходимое для наших военных – то, что они заказали.

"Современная война, которая продолжается в Украине, является более технологичной, можно сказать, что это война дронов. То, что мы передаем, крайне важно для украинских военных. Мы пытаемся передавать лучшие образцы, это новейшие разработки, которые появились на рынке. Вовремя отреагировав, мы смогли получить их в наше распоряжение", – поделился Дедишин.

"Итак, сейчас передаем нашим военным с верой в скорую Победу. Верим в то, что каждая наша помощь, помощь других людей, предпринимателей, меценатов приближает то время. Гордимся, что мы и все другие люди, украинцы, будут чувствовать гордость и причастность к этой Победе. Это нас вдохновляет", – подчеркнул директор клуба.