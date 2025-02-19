Готовится пошаговый план: в Минокружении рассказали о возобновлении арки укрытия над ЧАЭС. Фото

Украина совместно с международными партнерами и донорами готовит пошаговый план возобновления функционирования арки укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией. Во вторник, 18 февраля, Кабинет Министров своим решением направил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС и увеличил финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом.

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Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в Facebook. Она отметила, что ведомство продолжает сотрудничество с партнерами и донорами.

"ЕБРР заверил нас в поддержке безопасности Чернобыльской АЭС и готовности к совместным усилиям по смягчению и устранению последствий этой агрессии. На очереди – технические консультации", – написала Гринчук.

Министр также рассказала, что она вместе с представителями оперативного штаба при Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" во главе с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорием Ищенко осмотрела последствия попадания российского ударного дрона с фугасной боевой частью в защитную оболочку.

"Ситуация контролируемая", – отметила Гринчук.

Также она пообщалась со спасателями и специалистами оперативного штаба, осуществляющими круглосуточный мониторинг на локации.

"Ликвидация последствий российского теракта продолжается. Уровень радиации на объекте с 14 февраля не изменился. Радиационная ситуация находится под неизменным контролем. Это также подтвердили и эксперты МАГАТЭ, которые осмотрели повреждения и осуществили свои измерения", – написала Гринчук.

Министр подчеркнула, что страна-агрессор Россия создает новые вызовы относительно ядерной безопасности, и атака на ЧАЭС – это та граница, которую в очередной раз перешагнула Москва.

"Ведь арка Нового безопасного конфайнмента объекта "Укрытие" строилась для защиты от радиационной угрозы, а не от вооруженной агрессии. Должны вместе с международным сообществом искать решения, чтобы помешать врагу", – подчеркнула Гринчук.

Напомним, 14 февраля во время очередной атаки российских захватчиков вражеский дрон попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте начался пожар, есть существенные повреждения. Укрытие на ЧАЭС было повреждено ударным дроном с фугасной боевой частью.

Президент Владимир Зеленский заявил, что попавший в укрытие ЧАЭС российский дрон шел на высоте 85 метров. Радары не могли его зафиксировать, это значит, что атака России была целенаправленной.

Как сообщал OBOZ.UA, на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российского удара российских кафиров, которая произошла 14 февраля. На месте попадания вражеского дрона работают три группы верхолазов. В настоящее время радиационный фон на территории АЭС остается в норме.

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