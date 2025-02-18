Работают три группы верхолазов: на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российского удара. Фото и видео

На Чернобыльской атомной электростанции продолжается ликвидация последствий атаки российских оккупантов, которая произошла 14 февраля. На месте попадания вражеского дрона работают три группы верхолазов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. В настоящее время радиационный фон на территории АЭС остается в норме.

"По состоянию на 12.00, 18 февраля, проводятся работы по частичному раскрытию конструкций и гашению 2 очагов тления утеплителя кровли. Работают три группы верхолазов ГСЧС", – говорится в сообщении.

Специалисты постоянно проводят мониторинг ситуации с помощью БПЛА с тепловизором. Угрозы для населения сейчас нет, ситуация полностью контролируется.

Напомним, 14 февраля во время очередной атаки российских захватчиков, вражеский дрон попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте начался пожар, есть существенные повреждения. Укрытие на ЧАЭС было повреждено ударным дроном с фугасной боевой частью.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что попавший в укрытие ЧАЭС российский дрон шел на высоте 85 метров. Радары не могли его зафиксировать, это значит, что атака России была целенаправленной.

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